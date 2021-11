Unidas Podemos cancela la jornada sobre reforma fiscal con socios parlamentarios al caerse un par de ponentes políticos

La formación decide posponer su celebración para no acabar con la "pluralidad" que requiere un debate de este calado

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha cancelado la jornada sobre la reforma fiscal que había organizado este viernes y a la que había convocado a los socios parlamentarios del Ejecutivo, al descolgarse a última hora un par de ponentes del panel político.

Según han explicado desde el espacio confederal, se ha decidido anular el evento ante estas ausencias, que no han concretado, para "no perder puntos de vista" y "no acabar con la pluralidad" con la que nacía este foro. Desde el grupo parlamentario optan en consecuencia por aplazar a otro momento este debate

Bajo el título 'Equilibrar la balanza. Presente y futuro de la fiscalidad en España', el grupo confederal, que comparte junto al PSOE el Gobierno de coalición, había llamado a participar a Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Más País-Equo y Compromís. El PSOE había sido invitado pero declinó su asistencia.

El objetivo, según expusieron ayer a Europa Press fuentes de la formación morada, pasaba por iniciar una discusión sobre la reforma fiscal que debe tener lugar el año que viene, y para la cual el Ministerio de Hacienda ha encargado un informe a un grupo de expertos, con la previsión de contar con sus conclusiones el próximo mes de febrero.

Esta es la razón que ha esgrimido la titular del Ministerio, María Jesús Montero, para apenas introducir cambios de calado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que tramita en estos momentos el Congreso.

Sin embargo, Unidas Podemos considera imprescindible acompañar este trámite presupuestario con un debate sobre el sistema impositivo, máxime cuando está por venir una reforma en profundidad para la misma.

TEME UN MENOR IMPACTO DE LA REFORMA FISCAL SI SE RETRASA

Son precisamente los tiempos los que preocupan a Unidas Podemos, donde consideran que, cuanto más tarde en ver la luz la reforma, se corre el riesgo de que esta tenga un menor impacto, ya que la legislatura avanza y una reforma de calado requiere mayor debate y adaptación con todos los agentes implicados.

Otra de las cuestiones que asumen en el grupo confederal es que la reforma fiscal debe venir acompañada, en mayor o menor medida, del nuevo sistema de financiación autonómico, por lo que anticipan un gran peso de la cuestión territorial y del reparto de los recursos.