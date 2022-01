Unidas Podemos carga contra Cs y pide a ERC desistir del frente común contra la reforma laboral: "Díaz no es adversario"

Pide preservar la "esencia del acuerdo del diálogo social" y cuidar el bloque de investidura ante la "trampa" de la geometría variable

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha respondido al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que se "equivoca" si ve a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como "adversario" y le ha pedido tener "mirada larga" para negociar un acuerdo sobre la nueva reforma laboral que preserve su "esencia" del diálogo social.

De esta forma, le ha emplazado a abandonar su idea de impulsar un frente común con otros socios contra este proyecto y ofrece trabajar más adelante en nuevos avances o en pactos fuera de este texto.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el presidente del grupo parlamentario confederal en el Congreso, Jaume Asens, para reafirmar que su objetivo es convalidar la norma con el denominado 'bloque de investidura', un patrimonio que quieren "cuidar".

Y al respecto ha avisado de que jugar con la "geometría variable", como abrir la posibilidad de contar con el apoyo de Cs, en un tema "sensible" como la reforma laboral sería un "error", dado que a su juicio las intenciones de la formación naranja "no son honestas" y "romper" el bloque de investidura es "un camino que no llega a ninguna parte".

"Los trabajadores de este país no necesitan un frente común contra Yolanda Díaz. Necesitan un frente común contra la precariedad. Los trabajadores de nuestro país se merecen llegar a un acuerdo", ha lanzado para replicar al dirigente republicano que esta reforma tiene "profundidad" y no se limita a meros "retoques cosméticos", como sostuvo ayer Rufián en su comparecencia.

NO ENTRAN EN LAS PROVOCACIONES DE RUFÍAN

Al respecto, Asens ha dejado claro que no van a entrar en "descalificaciones" y "provocaciones" impropias del tono de una negociación, aunque también ha relativizado las críticas de Rufián, que enmarca en "momentos de tensión" y "salidas de tono" propios en todas las conversaciones.

Es más, ha relatado que las negociaciones se desarrollan con "buen tono" y continúan tendiendo la mano a ERC y al resto de socios de investidura, a los que les une "más cosas en común" de las que les separan en materia de lucha contra la precariedad laboral y la temporalidad.

Sin embargo, ha dejado claro que el contenido del pacto con los agentes sociales debe "respetarse", al advertir de que el Congreso "no se puede poner a espaldas del diálogo social", que ha llegado "hasta donde ha podido y ha llegado lejos".

"Esto no va de Díaz o Rufián. Esto va de dejar de ser los campeones en temporalidad de Europa. Decirle a Rufián que no se equivoque de adversario, el adversario no es Díaz sino la precariedad", ha enfatizado para instarle a que no es momento de visión "cortoplacista" ni "regateo corto", sino de apoyar un acuerdo que es positivo para los trabajadores.

EN DIFÍCIL DECIR NO A LA REFORMA LABORAL

Y es que Asens ha incidido en que el portavoz de ERC criticó lo que no está en la reforma laboral pero no lo que sí contiene. De esta forma, le invita a avanzar sobre ese consenso existente y "dejar para más adelante" los desacuerdos.

El presidente del grupo parlamentario confederal ha insistido en que es "difícil decir no" a esta reforma laboral y está convencido de que no verá a ERC votando alinearse con el bloque de PP y Vox votando en contra del nuevo marco laboral.

CS QUIERE TORPEDEAR EL BLOQUE DE INVESTIDURA

Preguntado sobre las palabras de dirigentes del PSOE, como el ministro Félix Bolaños, que llaman a "ensanchar mayorías" e incluso piden al PP que dé su apoyo, o la opción de recurrir a Cs si persiste la negativa de los socios parlamentarios del Ejecutivo, Asens ha opinado que eso sería un "error" y no hay que caer en la "trampa" que plantea la formación naranja.

Para el también dirigente de En Comú Podem, "no se debe acudir al salvavidas" de Cs dado que su aspiración es "torpedear" el bloque de investidura. En consecuencia, ha dicho que la prioridad es sacar adelante el proyecto con el bloque de investidura "para que sea de legislatura", como hasta ahora y "no se puede desviar el camino" ya transitado, pues esa mayoría es viable como se ha demostrado en los dos presupuestos generales aprobados.

Cuestionado sobre si Unidas Podemos vería factible tramitar la reforma laboral como proyecto de ley, Asens espera que no haga falta y se llegue a un acuerdo a la votación que tendrá lugar el 3 de febrero.

"LOS TRABAJADORES NO MERECEN QUE FRACASEMOS"

Respecto a las reivindicaciones de ERC para mejorar la reforma laboral, Asens ha destacado que son puntos que también comparte Unidas Podemos pero esa no es la cuestión, porque ahora prima mantener el pacto del diálogo social que es "histórico".

Y en este punto ha invitado a los republicanos a explorar más adelante nuevos acuerdos, como el que se sondea en los contactos con los aliados parlamentarios sobre posibles modificaciones al Estatuto de los Trabajadores.

"Los trabajadores no se merecen que fracasemos, sería estrepitoso que volviéramos a una reforma (la del PP) que trae paro, precariedad y temporalidad", ha añadido



