Unidas Podemos y ERC se enzarzan en el Congreso por el voto del estado de alarma

Asens dice que ha visto a Rufían "incómodo" al defender el 'no', como cuando él veía "tantos militares en la televisión"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y líder de En Comú Podem, Jaume Asens, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufían, han protagonizando este miércoles un duro intercambio de reproches a cuenta de la negativa de los republicanos a apoyar la prórroga del estado de alarma, en el que el dirigente de los 'comunes' ha acusado al independentista de dejarse arrastrar por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y éste, a su vez, ha señalado las "contradicciones" del partido morado y sus confluencias, por el pacto con Ciudadanos.

El rifirrafe ha comenzado cuando Asens ha afeado a Rufían en su primera intervención que su formación "vive atada de pies y manos a Torra y a la convergencia de Pujol", en lugar de atender más a los consejos del exportavoz de ERC, Joan Tardá, a lo que el actual portavoz republicano ha contestado reprochando a Unidas podemos su "contradicción" de "apuntalar" un pacto con Ciudadanos.

"Creo que hay que asumir contradicciones cuando se está en política si se quieren cambiar las cosas, pero creo sinceramente que hoy el que se sentía incómodo es usted", ha respondido Asens en su turno de réplica.

En este punto, el presidente de Unidas Podemos ha reconocido que él se ha sentido "muchas veces incómodo", porque hay cosas de su partido y del Gobierno que no le gustan, como por ejemplo, "tantos militares en la televisión", en referencia a las comparecencias diarias de los representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil ante los medios para informar de sus labor en la pandemia.

"Pero hoy quien se siente incómodo es usted, por eso le he visto más enfadado de lo habitual", ha apostillado, al tiempo que ha señalado que, cómo él, muchos de los "militantes" y "votantes" de ERC se sienten hoy incómodos "con la posición que ha tenido que defender" Rufían.

En este sentido, Asens ha criticado la "tradición pendular" que, a su juicio, tiene ERC de ir priorizando, según las circunstancias, "el eje nacional o el eje de izquierda", y que en esta ocasión le está llevando a "dejarse arrastrar por Torra" y por Junts.

ASENS ALABA LA ACTITUD DE BILDU

Según Asens, ERC debería haberse comportando como Bildu, que "ha demostrado que se puede ser independentista, criticar al Gobierno pero no olvidar el bien común". "Ha marcado un punto de referencia. Gracias a Bildu por no dejarse arrastrar por ERC, que se ha dejado arrastrar por Torra", ha recalcado.

"A pesar de todo, le tiendo la mano porque sé que nos tenemos que poner de acuerdo en el futuro. Estamos destinados a entendernos", ha apostillado, al tiempo que ha defendido la necesidad de volver a reconstruir la alianza que formaron cuando hace dos años sacaron adelante la moción de censura "para echar al PP".

Las palabras de Asens no han sentado bien a Rufián, quien en su turno de réplica se ha preguntado el por qué de sus críticas a ERC. "¿Qué pinta aquí este ataque a ERC?", ha afirmado, antes de comenzar a reprochar a la confluencia catalana que mantuviera la alcaldía de Barcelona para Ada Colau con el apoyo de Manuel Valls.

"Me habla de incomodidad ¿Estaba cómodo cuando Colau fue alcaldesa con el voto de Valls que venía de exportar miles de gitanos de Francia? ¿De qué sirve que yo le diga esto? ¿Estaba cómodo cuando Podem le quitó la alcaldía a las CUP y a ERC para aliarse con el PSOE? Seguramente no, ¿no?", se ha preguntado. "No sé a qué viene, le pido que no lo haga más porque sabe de lo injusto y tramposo que es todo esto", ha lamentado Rufián.

Al margen de este rifirrafe, Asens también ha querido dedicar parte de su turno de réplica a criticar al presidente del PP, Pablo Casado, por su actitud y ha imaginado que si su formación estuviera en el Gobierno, "habrían confiando a los pobres pero no a quienes quisieran irse a sus segundas residencias, como el expresidente José María Aznar", o directamente no habrían decretado el confinamiento. "Fue Mariano Rajoy uno de los primeros en romper el estado de alarma, y por eso ha sido multado", ha recordado.

El parlamentario catalán también ha tenido duras palabras para el líder de Vox, Santiago Abascal, a quien ha acusado de estar al servicio de los poderes económicos y fácticos, y ha cuestionado que se haya centrado en criticar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

A este respecto, Asens ha defendido que si Iglesias no estuviera en el Gobierno, "es posible que no estuviera tampoco el escudo social" como se ha planteado. De hecho, el dirigente de Unidas Podemos ha aprovechado también para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de dar una "respuesta valiente e innovadora" a la crisis sanitaria y económica. "Sería un error conformarse con ser la alternativa menos mala", ha avisado.