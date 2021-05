Unidas Podemos respalda el criterio del Gobierno tras decaer el estado de alarma y acusa al PP de intenciones "espurias"

Pide alejar el debate del ruido de los populares, que un día habla de "libertad" y al siguiente de "caos"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha respaldado la actuación del Ejecutivo tras decaer el estado de alarma por la crisis del Covid-19, aunque es consciente del debate "complejo" en términos jurídicos, y ha acusado al PP de utilizar criterios "espurios" con su propuesta de ley de pandemias.

En declaraciones a los medios en el Congreso, ha reprochado a los populares que "lo que llama un día libertad al día siguiente sea caos", lo que no contribuye a que el debate sobre la nueva fase ante la crisis del Covid-19 tenga "tranquilidad".

Es más, Echenique ha apuntado que esta proposición de ley del PP no es nueva y ya la trajo a la cámara, sin obtener si quiera el apoyo de CS y PP junto a críticas en el hemiciclo de "numerosas imperfecciones y chapuzas" respecto al ordenamiento jurídico.

Por tanto, Echenique ha opinado que está bien que se tenga este debate sobre las medidas jurídicas ante la pandemia, pero ha instado al PP a "no meter ruido".

Sobre todo cuando el Ejecutivo ha sacado un real decreto para unificar doctrina con "mayor eficacia" cuando se produzcan los pronunciamientos judiciales y, por tanto, entiende el Gobierno que esto "puede funcionar" y es "apropiado", si bien su actitud siempre es factible al cambio si los datos así lo requieren.

LA VACUNACIÓN ES LA SALIDA, NO EL ESTADO DE ALARMA

A su vez, la representante de En Comú Podem en el grupo confederal Aina Vidal también ha destacado en rueda de prensa el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de el horizonte de cien días que resta para llegar a la inmunidad de grupo y tener al 70% de la población vacunada en agosto.

Vidal ha recalcado que ese mensaje de "optimismo" debe llegar a toda la población al poner "fecha final" a esta "pesadilla" que tantas vidas y esfuerzo ha costado.

También ha señalado que el fin de la pandemia se sustenta en el "éxito basado en la vacunación" y no por el estado de alarma, por lo que ha invitado a "no tirar por la borda" esos esfuerzos y demandar a las autonomías "responsabilidad" para evitar mensajes "contraproducentes".

A su vez, ha detallado que el éxito en la lucha contra el Covid-19 debe estar acompañado del "liderazgo" que debe asumir, a su juicio, el Ejecutivo en la liberalización de vacunas y encabezar una "ola de cambio" a la que incluso se ha sumado Estados Unidos.

Sobre la propuesta de varios socios parlamentarios del Gobierno, como Más País o Compromís, de establecer un estado de alarma de desescalada para el verano, la diputada de Unidas Podemos ha replicado que la situación actual dista mucho de la del año pasado, cuando no había proceso de vacunación.

De esta forma, las cifras denotan que este tipo de medidas restrictivas "no son necesarias" y el Ejecutivo ha sido "flexible" y si la incidencia mostrara que se requiere ese tipo de iniciativa, se haría. "Pero no es requerido hoy y entendemos con la cifras actuales no hay necesidad de restricción", ha ahondado.