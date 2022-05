UP no se conforma con el cese de la directora del CNI y exige más medidas para "no cerrar en falso" esta crisis

Echenique mantiene la presión al decir que las "responsabilidades políticas no se delegan", demanda una investigación en el Congreso y depurar estructuras del Estado

Unidas Podemos ha subrayado que el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, es un paso "importante" pero se requieren más medidas "valientes" para que la crisis del caso Pegasus "no se cierre en falso". Además, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha deslizado que las salidas no se agotan con esta destitución, dado que las "responsabilidades políticas no se delegan".

En rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha enfatizado que el "escándalo" de espionaje mediante este software "va más allá" de las responsabilidades que se asuman y requiere actuaciones contundentes para garantizar que esto no vuelva a pasar.

Por ejemplo, ha citado que es necesario una comisión en el Congreso sobre este asunto, que se desclasifique la información del CNI relativa a la intervención de comunicaciones de líderes independentistas, depurar responsabilidades en las estructuras del Estado que supongan "residuos" de las cloacas y una agenda legislativa de regeneración democrática, como la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.

De esta forma, el dirigente de la formación morada ha remarcado que estas iniciativas tienen que hacerse con "transparencia", sobre todo para proteger a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que actúan conforme a la Ley.

"CADA CUÁL SABE DÓNDE ESTÁN LAS RESPONSABILIDADES"

Cuestionado sobre si el cese de la directora del CNI satisface a la formación morada, que había demandado que 'rodaran cabezas', Echenique ha respondido que "cada cuál sabe dónde están", que su formación ha sido "clara" y que las responsabilidades políticas "no se delegan".

Repreguntado sobre si las responsabilidades alcanzarían a la titular de Defensa, Margarita Robles, el portavoz del espacio confederal no ha aportado nombres concretos y ha insistido en que la posición es conocida, aunque sobre todo ha puesto énfasis en las medidas que permitan esclarecer este espionaje y evitar que vuelva a producirse.

Por su parte, el presiente del grupo parlamentario y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha subrayado en Twitter que la salida de Esteban "es un primer paso importante, pero el escándalo de Pegasus no acaba aquí".

"La exigencia de investigar sigue vigente", ha planteado en la misma línea de su compañero Joan Mena, quien ha advertido de que el cese de la directora del CNI "no puede frenar una comisión de investigación".

LOS SOCIOS Y LA CIUDADANÍA PIDEN MÁS

A su vez, Echenique ha reconocido que el Ejecutivo de coalición "llega tarde" en la agenda de "profundización democrática" del Estado, como ha revelado Pegasus, y ha señalado que los grupos parlamentarios, además de la ciudadanía, esperan iniciativas "valientes" por parte del PSOE.

Todo ello contribuiría, según reflexiona el grupo parlamentario, para restablecer relaciones con los socios de investidura, que se han resentido a raíz del caso Pegasus, sobre todo con ERC.

Por tanto, el espacio confederal ve necesario el impulso de una comisión de investigación, depurar organismos del Estado donde pudieran quedar "residuos" de las 'cloacas' de épocas pasadas y reactivar propuestas legislativas, como la derogación de la 'Ley Mordaza' ante un "retraso inaceptable" o de la despenalización de los conocidos como delitos de opinión, que Echenique ha tildado de tipos penales "medievales".

Cuestionado sobre cómo recibe el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, su demanda de desclasificación de las actuaciones del CNI sobre dirigentes independentistas, entre los que se encontraba el presidente catalán Pere Aragonés, ha detallado que "no desvela nada" al decir que es una posibilidad a la que está abierta el Ejecutivo.

Y es que el portavoz de Unidas Podemos ha incidido en que el propio Ejecutivo, al informar del espionaje al presidente del Gobierno y a Robles, ya ha desclasificado información reservada y, en consecuencia, debe ahondar en este camino.

Finalmente, ha enfatizado que las actuaciones de regeneración democrática que demandan lanzan un mensaje de que el Ejecutivo no se dedica solo a la faceta social y económica, sino que la ciudadanía valoría una alternativa que ahonda en las libertades civiles, frente a la agenda "autoritaria" de la extrema derecha.