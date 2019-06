UPN dice que si la investidura de Sánchez depende de los independentistas es porque el PSOE así lo ha querido

Actualizado 13/06/2019 12:31:54 CET

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, ha asegurado este jueves de que si la investidura del socialista Pedro Sánchez depende de los independentistas catalanes y vascos es porque el PSOE así lo ha querido, ya que, según ha remarcado, existen "otras alternativas".

Entre ellas la que demanda UPN, que los socialistas navarros renuncien a formar un gobierno alternativo en Navarra con la necesaria abstención de EH Bildu y permitan que lo haga Navarra Suma, la coalición que conforma UPN con Ciudadanos y PP y que fue la fuerza más votada de las elecciones del pasado 26 de mayo.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Esparza ha garantizado que si el PSN les deja gobernar en Navarra, UPN facilitaría la investidura de Sánchez sin que esta posición le genere "ningún problema" con sus socios de coalición. Eso sí, ha insistido en que no pactarán nada con un partido que "es capaz de presidir una comunidad autónoma con EH Bildu".

PARECE QUE UPN YA NO ES NECESARIA

Tal y como los dos diputados de UPN trasladaron este miércoles al secretario de Organización, José Luis Ábalos, Esparza ha reiterado al PSOE que se olvide del apoyo de los regionalistas navarros a su investidura si permite que el PSN y su líder, María Chivite, acaben gobernando el Gobierno foral con la abstención de "los amigos de ETA" y que decidan también sobre "buena parte" de las alcaldías, entre ellas la de Pamplona.

En ese caso, y ante el confirmado rechazo de PP y Ciudadanos a abstenerse ante Sánchez, el líder de UPN ha lamentado que sus votos hayan pasado de ser "responsables y sensatos" a "no ser necesarios" porque la investidura de Sánchez parece que va a tener que depender de los independentistas, según la lectura que Esparza hace de la situación actual.

"Si el PSOE depende de los independentistas es porque él quiere. Es una responsabilidad única y exclusivamente del PSOE", ha manifestado Esparza, recordando la "mano tendida" que le ofreció la semana pasada a los socialistas para poder gobernar el país para no tener que depender de quienes "quieren romper España".

"CADA UNO ES RESPONSABLE DE LOS AMIGOS QUE ELIGE"

En concreto, ha culpabilizado de esta situación a la líder del PSN, María Chivite, quien es, a su juicio, la que "está imposibilitando" la investidura de Sánchez al pretender ser presidenta de Navarra con un gobierno en minoría que "va a estar en manos de Bildu". "Cada uno es responsable de los amigos que elige", ha dicho.

Y es que Esparza ha admitido que le cuesta creer que Sánchez prefiera gobernar con los independentistas y comparta las tesis del PSN de conformar un gobierno "dependiente de Bildu". "Ayer nosotros no dijimos un 'no es no', sino un 'no, pero de ti depende'", ha apostillado.

El presidente de UPN ve "incoherente" que el PSOE reclame a PP y Ciudadanos que se abstengan por "responsabilidad" mientras que en Navarra permite que "todos los que han perdido las elecciones" se unan para que no gobierne Navarra Suma. "Si, con el 28% de los apoyos, Sánchez tiene legitimidad para presidir España, Esparza, con el 37%, la tiene para presidir Navarra", ha remachado.