Urkullu asegura que no ha habido ningún 'cordón sanitario' que haya impedido a Vox participar en el Parlamento Vasco

VITORIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este viernes que no ha habido ningún 'cordón sanitario' que haya impedido a Vox participar y presentar sus iniciativas en el Parlamento Vasco y cree que es la propia formación la que "construye un muro" en sus relaciones institucionales o con los grupos parlamentarios de la Cámara. "El problema no lo tienen ustedes con el Parlamento Vasco, lo tienen con sus propias ideas y el impacto que provocan en la Europa democrática, cívica y plural", ha afirmado.

En el pleno de control que está celebrando el Parlamento Vasco, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha preguntado al Lehendakari sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente el recurso de amparo presentado por el Grupo Mixto del Parlamento Vasco y por la propia parlamentaria de Vox y única integrante del grupo, Amaia Martínez.

De esta forma, afirma, elimina el denominado 'cordón sanitario' aplicado por la Mesa de la Cámara vasca a la representante de Vox, medida que reducía sus turnos y capacidad de intervención al tratarse de una única representante encuadrada en el Grupo Mixto. Además, ha anulado la decisión de impedir que el grupo se denomine Grupo Mixto-Vox.

Martínez ha afirmado que Urkullu es "uno de los actores principales del cordón de la vergüenza suscrito contra Vox" y ha afirmado que con este fallo del TC se "mancha la imagen de la propia institución, en manos de una mesa parcial y sectaria".

"Se ha mermado nuestra capacidad de iniciativa política y de control durante casi 20 meses. Los integrantes de la mesa, entre ellos su partido, han violado los derechos de Vox, los míos y los de quienes votaron a Vox en las últimas elecciones", ha denunciado.

El lehendakari ha considerado que "en absoluto procede plantear ningún tipo de responsabilidad política", ya que se trata de una "circunstancia habitual en el normal funcionamiento del sistema democrático, derivado de la separación de poderes".

"Todas las decisiones en el ámbito de las instituciones políticas están sometidas al control judicial. La Mesa del Parlamento adoptó legítimamente decisiones organizativas relativas a su funcionamiento interno, y estas decisiones están amparadas por la presunción de validez de los actos administrativos", ha afirmado.

No obstante, ha recordado que "cualquier persona que se sienta perjudicada puede recurrir a la instancia judicial que corresponda para defender sus intereses", como ha hecho Vox.

Urkullu ha explicado que el Parlamento no ha recibido todavía la sentencia, pero ha indicado que el órgano judicial insta a "corregir algunas de las decisiones organizativas" adoptadas por la Mesa del Parlamento.

"Acepta su reclamación en torno al nombre del grupo Mixto, sí, y los tiempos de intervención; pero no acepta, por ejemplo, su pretensión de contar con más asesores. Se trata tan solo de respetar el funcionamiento democrático siempre, y no solo cuando le es favorable", ha dicho a la parlamentaria de Vox.

El lehendakari ha señalado que la Cámara podría recordar a Vox "una larga lista de leyes, sentencias y decisiones que propone incumplir, comenzando por el propio Estatuto de Gernika". "En realidad, ustedes no lo han podido incumplir porque no tienen mayoría y no han gobernado, menos mal", ha indicado.

NO HAY CORDÓN

Asimismo, ha asegurado que no ha habido ningún 'cordón sanitario' que haya impedido a Vox participar y presentar sus iniciativas en el Parlamento. No obstante, cree "es innegable que en sus relaciones institucionales con el lehendakari, este denominado cordón sanitario ha decidido colocárselo así misma".

Al respecto, ha explicado que el 15 de marzo del año 2021 la parlamentaria de Vox le escribió un mensaje para rechazar participar en la reunión a la que le había convocado el Lehendakari para el día siguiente, "al igual que había hecho con el resto de formaciones parlamentarias".

"Usted rechazó reunirse con el Lehendakari. Son ustedes quienes construyen un muro en sus relaciones institucionales o con los grupos parlamentarios de esta Cámara. En realidad, son sus posicionamientos los que dificultan las relaciones", ha insistido.

Urkullu ha citado su "posición contraria al autogobierno vasco, sus discursos xenófobos y de acoso dirigidos contra migrantes y menores, su tibieza y contradicciones sobre la invasión de Ucrania", para reiterar que es Vox el que "construye un muro en sus relaciones con sus discursos negacionistas de la desigualdad de género o la violencia contra las mujeres o el cambio climático".

"El problema no lo tienen ustedes con el Parlamento Vasco, el problema lo tienen con sus propias ideas y el impacto que estas provocan en la Europa democrática, cívica y plural", ha concluido.