Urkullu reitera el compromiso del Gobierno Vasco para esclarecer los asesinatos de ETA

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reiterado este viernes que "mientras haya un solo asesinato --de ETA-- sin resolver, el Gobierno Vasco continuará trabajando hasta que se sepa la verdad", y ha insistido en que su Ejecutivo "ha hecho, hace y hará todo lo posible para que se sepa la verdad completa". "El Gobierno está comprometido con la verdad, la justicia y la reparación desde hace décadas", ha reiterado.

En el pleno de control que está celebrando la Cámara vasca, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha citado el documental de Jordi Évole que se va a presentar este viernes en el Festival de Cine de San Sebastián para criticar que este "estreno mundial, con un criminal de ETA como protagonista" no busca "deslegitimar el terrorismo de ETA, sino todo lo contrario".

Tras señalar que en el citado documental, el exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, se atribuye su intervención en el asesinato en 1976 del alcalde de Galdakao Víctor Legorburu, ha preguntado al lehendakari qué le parece que la autoría de este asesinato "haya sido resuelta mediante un trabajo periodístico y que no sea el resultado del impulso para lograr la verdad que debería liderar, entre otros, el Gobierno Vasco".

"No es admisible que aún sean 378 asesinatos sin culpable por los que ningún asesino ha pagado. ¿Están ustedes haciendo todo lo que podrían hacer? yo creo que sin duda no", ha acusado Martínez.

En su respuesta, el lehendakari ha preguntado a Martínez si sugiere con su pregunta que el Gobierno Vasco no lidera el impulso para lograr la verdad en los asesinatos cometidos por ETA. "Se lo he repetido en infinidad de ocasiones y lo vuelvo a hacer. En política no todo debería valer; mentir no debería ser una opción válida en política", ha subrayado.

Asimismo, ha reiterado que "mientras haya un solo asesinato sin resolver, el Gobierno Vasco continuará trabajando hasta que se sepa la verdad". "Todo no empieza cuando usted llega por primera vez a este Parlamento. El Gobierno está comprometido con la verdad, la justicia y la reparación desde hace décadas", ha insistido.

También le ha dicho a la parlamentaria de Vox que le llama la atención que le pregunte por esta cuestión y no haya enviado este vídeo a la Audiencia Nacional, que "es la competente en esta materia".

Urkullu ha señalado que "toda nueva información que pueda contribuir a arrojar luz sobre los asesinatos de ETA sin esclarecer es una buena noticia". "En primer lugar lo es para las víctimas, y en segundo lugar también para la sociedad vasca. Saber qué pasó, conocer la verdad es un derecho de las víctimas, su derecho se convierte en una obligación institucional, social y un deber moral para todas y todos nosotros", ha indicado.

Asimismo, ha explicado que "el compromiso moral que nace de este deber ha estado siempre presente en la trayectoria personal, institucional y política" del Ejecutivo y está "expresamente explicitado" en el Programa de gobierno y en el Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad Udaberri 2024.

Sin embargo, ha precisado que "la primera responsabilidad de lo ocurrido recae sobre la o el propio asesino" y ha recordado que "ETA se disolvió hace cinco años, pero la responsabilidad sobre sus actos no se diluye, permanecerá siempre presente" porque "ETA tiene contraída una deuda con las familias de las víctimas y con nuestra sociedad".

"Lamentablemente, este nuevo tiempo no lo es para todas y todos. Algunas y algunos recuerdan cada día a esa persona que falta en la mesa, a esa persona querida que nunca volverá. Serán víctimas para siempre porque alguien así lo decidió", ha subrayado.

"LA VERDAD COMPLETA"

Asimismo, ha insistido en que el Gobierno Vasco "ha hecho, hace y hará todo lo posible para que se sepa la verdad completa" y ha explicado que cuenta con un "ejemplo pionero, el informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas, con resultado de muerte entre 1960 y 2014".

"Este trabajo cuantificó y clasificó las situaciones procesales de los casos de atentados mortales no esclarecidos perpetrados por organizaciones terroristas. Le recuerdo un dato importante que se deriva de este trabajo. Dos de cada tres casos esclarecidos corresponden a las décadas de los 60 y 70, una época previa a la recuperación de la Ertzaintza", ha resaltado.

También ha citado como ejemplo los Cuadernos de Memoria y reconocimiento, "un compromiso público con la memoria de estas víctimas". "Seguiremos apelando a la necesidad de contribuir a sanar y reparar la gran herida que ha sido causada en este país, porque reitero que las víctimas, tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación", ha concluido.