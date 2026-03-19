Urtasun afirma que no aspira a ser candidato del nuevo Sumar y pide cesar el "juego de confirmaciones y descartes"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del libro ‘Apuntes para un inventario de Carmen Martín Gaite’ en el Círculo de Bellas Artes, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha insistido en que no aspira a liderar la nueva alianza de los partidos de Sumar y que su papel será estar al lado del futuro candidato, aunque también ha reclamado no caer en el "juego de confirmaciones y descartes" sobre el futuro referente para las próximas elecciones generales.

"No sería muy responsable por nuestra parte ahora entrar en un juego de descartes y confirmaciones, aunque yo entiendo perfectamente el interés que eso genera", ha enfatizado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press.

A la pregunta de si él aspiraría a liderar una candidatura de Sumar, IU, Más Madrid y Comuns, Urtasun ha reiterado que él ya se pronunció "muchas veces" al respecto y ha reafirmado que su función será estar "al lado del candidato o candidata" que entre todos elijan para los comicios de 2027. Es decir, ha declinado ser el referente electoral de esa futura coalición.

EL 'BAILE' DE NOMBRES NO HACE BIEN AL ELECTORADO

El también portavoz de Sumar ha trasladado tranquilidad a la hora de escoger el relevo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ya confirmó que no repetirá como candidata a las generales, porque ha reivindicado que su espacio político tiene "muchas personas que lo pueden hacer bien". En consecuencia, ha avisado que el "juego de confirmaciones y descartes no le hace ningún bien a nuestro electorado".

Sumar ha apostillado que los partidos de Sumar que están presentes en el Gobierno están volcados en un "proceso organizativo" para movilizar a la izquierda con el objetivo de "ganar una década progresista para el país", como pusieron de manifiesto en el acto conjunto que protagonizaron el pasado 21 de febrero.

"Nuestra acción de Gobierno es absolutamente fundamental, pero a la vez también el construir ese movimiento político, reforzar ese espacio político que es absolutamente imprescindible para que siga habiendo una mayoría de izquierdas en nuestro país", ha concluido.

Este miércoles el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, volvió a autodescartarse como candidato electoral, aseguró que los partidos no le hicieron ninguna petición formal al respecto, y expuso que ya dijo muchas veces que su función no es liderar la futura candidatura.

Además, el espacio atraviesa un momento de agitación después de que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, pidiera acelerar la elección del candidato para las generales, mientras que el resto de sus aliados opta por la prudencia y operar con calma para no quemar a aspirantes.

Asimismo, un sector de IU expresó su malestar por el hecho de que el foco vuelva a estar en cuestiones internas como la designación de candidatos, algo que ven bastante inoportuno en el momento político actual.