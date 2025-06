Urtasun, sobre su ausencia y la de Díaz cuando Sánchez respondía sobre Cerdán: "Le tocaba a él las explicaciones"

La vicepresidenta señala que no tenía pregunta y que menor no haber acudido ante el "bochorno" que se vivió en el Congreso

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha proclamado que en el Pleno del Congreso de este miércoles era al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le tocaba dar explicaciones por el caso de presunta corrupción que afecta a su exsecretario de Organización Santos Cerdán, no a los ministros de Sumar.

Tanto él como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han detallado que se ausentaron de dicho pleno simplemente porque no tenían preguntas que responder de los grupos, aunque la también titular de Trabajo ha agregado que visto el "auténtico bochorno" en el que se convirtió el Pleno, dado que el 'y tú más' entre PSOE y PP no arregla los problemas de la corrupción.

Así lo han trasladado ambos en sendas entrevistas en 'TVE' y 'Telecinco', recogidas por Europa Press, a la pregunta de si su incomparecencia ayer en el Congreso, al igual que el caso de la ministra Sira Rego, era un gesto de protesta contra la insuficiente reacción del presidente al caso Cerdán, como así deslizaron fuentes de Sumar.

Al respecto, Urtasun ha explicado que es "habitual" que cuando los ministros del Gobierno no tienen preguntas, como era su caso y el de sus compañeros, a veces no acuden a la sesión de control sin hacer mención a si había un componente político esta vez para no personarse.

Y ha subrayado que su caso no era el único, dado que también estaban ausentes varios ministros del PSOE mientras que los titulares de Sanidad y Derechos Sociales por la cuota de Sumar, Mónica García y Pablo Bustinduy, sí participaron en el Pleno dado que les tocaba preguntas que responder.

DÍAZ: EL PLENO FUE UN "VODEVIL"

"En cualquier caso, lo que sí puede decir es que desde luego a quien le tocaba dar explicaciones en la sesión de control (del Congreso) era al presidente del Gobierno, no a los cinco ministros de Sumar que en este sentido no estamos afectados (por el caso Cerdán), ha enfatizado Urtasun.

Mientras, la vicepresidenta segunda ha dicho sobre el mismo asunto que ella no tenía pregunta y que últimamente el PP desiste de interrogarla en la sesión de control en el Congreso. Eso sí, ha lanzado que el Pleno de ayer vio un "vodevil" y que "mejor no haber asistido"

"Soy franca, es una vergüenza lo que hemos visto ayer en la sesión de control. El 'y tú más' no arregla los problemas de la ciudadanía (...) No somos todos iguales. Yo soy limpia, mis ministros son limpios", ha zanjado.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha negado que la ministra de su formación, Sira Rego, se ausentara este martes en el Congreso como gesto de protesta ante el PSOE y se ha desvinculado de un 'plante' al presidente del Gobierno de varios ministros de Sumar: "Teníamos que haber estado ahí".