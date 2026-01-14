Urtasun avisa al PSOE que la crisis de vivienda no se ataja con "medidas de derechas" y le insta a rectificar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar y titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido al PSOE que la crisis de vivienda no se va a resolver con "medidas de derecha" o "neoliberales", en alusión a las bonificaciones a caseros que no suban el precio del alquiler anunciadas por el presidente, Pedro Sánchez. Por ello, ha urgido a su socio a rectificar su posición y negociar propuestas de intervención de mercado.

También ha replicado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que lo que supone una "provocación" no son las críticas de Sumar a esta iniciativa sino decirle a los trabajadores que un propietario que alquila una vivienda "va a dejar de pagar" ciertos impuestos si no sube el precio.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación sobre las discrepancias que mantiene Sumar con el ala socialista del Ejecutivo e insistir en el rechazo del socio minoritario a esta bonificación fiscal a caseros, que es un "regalo fiscal" que "no van a tolerar".

Urtasun ha instado a los socialistas a rectificar porque esta iniciativa ha suscitado un fuerte rechazo no solo de Sumar, sino también por parte de los socios parlamentarios de izquierda y de la mayoría social.

CORRIGE A ISABEL RODRÍGUEZ

De esta forma, el dirigente de Sumar ha reafirmado que no piensan apoyar esta medida que el PSOE quiere desplegar mediante decreto y ha criticado que la ministra de Vivienda alega algo que "no es correcto" cuando dice que esta bonificación figura en una disposición adicional de la Ley de Vivienda.

Urtasun ha explicado que ese precepto de la ley alude a que puede haber bonificaciones del 90% para alquileres en zonas tensionas y para arrendatarios que decidan bajar, pero lo que plantea el PSOE es una exención del cien por cien para todas las viviendas que no suban precios.

De esta forma, Urtasun ha emplazado al PSOE a negociar y plantear en su lugar la prórroga de 600.000 contratos de alquiler para evitar subidas de renta, al defender que es una iniciativa perfectamente legal y constitucional, dado que se aplicó ya en pandemia y en las medidas para paliar los efectos económicos que podría generar la guerra de Ucrania.

"Uno cuando propone algo que es masivamente rechazado, lo que tiene que hacer es rectificar. Por tanto, insto al PSOE a rectificar y a que lleguemos a un acuerdo para un real decreto que incluya, entre muchas otras cosas, no sólo la prorrogada de los contratos que tenemos que hacer, sino por ejemplo, la limitación de las compras especulativas", ha enfatizado el ministro de Cultura.

Respecto a las palabras de la titular de Vivienda, que en una entrevista radiofónica ha aludido a las críticas de Sumar como una provocación, Urtasun ha respondido que provocar es decirle a un trabajador, que paga su IRPF, que a partir de ahora "quien es propietario y tiene una vivienda en alquiler va a dejar de pagar ese IRPF, que él sí paga".

SIEMPRE ABIERTOS A NEGOCIAR

En consecuencia, ha defendido que la crisis de la vivienda se resuelve con "medidas progresistas" que ya ha planteado Sumar y que, en todo caos, están abiertos a negociar con los socialistas en el marco del Gobierno.

"Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a dialogar con quien haga falta (...) Pero para resolver el problema de la vivienda lo tenemos que hacer con medidas de justicia social, de justicia fiscal y progresista". ha zanjado.