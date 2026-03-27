Urtasun confía en colaborar con Cuerpo pese a los desencuentros y proclama que Sumar es "persistente" en sus demandas

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i) y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d), durante una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha indicado que es evidente que han tenido desencuentros con el nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, pero confían en trabajar "de la mejor manera posible", dejando claro que el socio minoritario es "muy persistentes" en defender sus planteamientos.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, ha querido felicitar a Cuerpo y al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, por sus respectivos nombramientos y que ha intercambiado mensajes con ellos.

Urtasun ha reafirmado que quieren trabajar con ambos de la "mejor manera posible" para seguir "avanzando en la agenda social", que es para lo que le votaron los ciudadanos en los comicios del 23J.

El portavoz de Sumar ha explicado que los "desencuentros" que han tenido en el pasado son normales dentro de un gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, que son proyectos políticos distintos que comparten Ejecutivo, pero que tienen "visiones distintas".

"No es ningún secreto a estas alturas que Sumar siempre quiere ir más lejos", ha apostillado Urtasun para asegurar que van a dar la pelea por conseguir la reforma del registro horario, donde ha propiciado el último choque con Cuerpo. "Somos muy persistentes en defender en nuetras ideas en el seno del Gobierno", ha apostillado.