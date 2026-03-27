Urtasun dice que el Gobierno tendrá que plantearse volver a activar el tope al gas si el alza de precios persiste

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en la entrega de los premios de la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido activar el tope al gas, mecanismo conocido popularmente como 'excepción ibérica', si el alza de precios derivada de la guerra en Oriente Próximo persiste.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, ha reconocido que su opinión es que hace falta más medidas de "escudo social" dado que este conflicto no tiene visos de acabar en un plazo corto de tiempo.

"Parece que vamos a un escenario de guerra prolongada (...) Si la guerra sigue (...) si vamos a tensiones en los mercados energéticos internacionales, el Gobierno está preparado y deberá tomar más medidas sin duda", ha subrayado.

Y a su juicio una de las medidas que probablemente van a tener que tomar y que han planteado estos días es "volver a activar la excepción ibérica". "En algún momento el Gobierno tiene que plantearse también si esto continúa así volver a activar la excepción ibérica", ha remachado Urtasun.

El ministro ha desgranado que el Gobierno ya ha empezado a responder con medidas anticrisis y que, al respecto, ya se aprobó el decreto de rebaja fiscales pero exhorta a todo los grupos a ratificar también la prórroga de alquileres, que es vital si persiste la inflación, por ejemplo, en los productos de alimentación. "Esto es lo que vamos a pelear en Sumar", ha remachado.

A su vez, ha desgranado que el primer decreto contiene mecanismo de control de benficios extraordinarios de las grandes empresas, por lo que insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a velar por la supervisión de dichos márgenes y comprobar que esas bajadas tributarias repercuten en la reducción de precios de los combustibles.