Urtasun dice que Sumar "protegerá" al Gobierno progresista pese a la imputación de Zapatero, a quien pide explicaciones

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 2.572 millones de euros entre las comu - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes que su espacio político va a "proteger" al Gobierno de coalición progresista que comparte con el PSOE pese a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le ha pedido explicaciones por muchas de las acusaciones que recoge el auto de la Audiencia Nacional.

"El futuro de la izquierda y de este país no lo va a construir ningún exdirigente del PSOE", ha señalado Urtasun en declaraciones a 'La hora de La 1' de TVE, recogidas por Europa Press, que ha abogado por "relanzar y seguir construyendo" desde Sumar "la España progresista y el gobierno que merece". "Esa voluntad nuestra sigue absolutamente intacta", ha enfatizado.

El ministro ha explicado que inicialmente, tras conocer la imputación de Zapatero, apostaron por la "prudencia" hasta que se hizo público el auto del juez José Luis Calama, que recoge indicios que "deben ser investigados".

Dicho esto, ha pedido "una explicación" al expresidente socialista por detalles que se recogen en el auto. "Cuanto más clara, más rápida y más concisa sea, mejor", ha defendido el ministro, que ha insistido en las explicaciones como "imprescindibles" para acabar con las especulaciones. "En el auto hay cuestiones que son muy preocupantes y, por lo tanto, la justicia debe hacer su trabajo", ha reiterado.

ESTABILIDAD DEL EJECUTIVO

Preguntado por si la investigación judicial a Zapatero perjudica la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Urtasun ha puesto en valor el papel de su espacio político en las distintas administraciones, donde han demostrado que "es absolutamente posible ejercer la política y el gobierno sin casos de corrupción".

Al hilo, ha insistido en que tanto el PSOE como el expresidente socialistas "tienen que dar las explicaciones de los casos que les afectan". Sin embargo, ha hecho hincapié en que el "gran objetivo" de Sumar es "proteger al Gobierno de coalición progresista, que eso es muy importante", y "desplegar" las políticas públicas para frenar prácticas corruptas, como la oficina independiente anticorrupción o la ley para delimitar las actividades de los expresidentes.

Urtasun también ha reconocido entender el 'shock" y la decepción que ha podido traer consigo la imputación de Zapatero pero, según ha recalcado, no va a frenar "la construcción del país del futuro" y arreglar, entre otras cuestiones, el problema de la vivienda o el refuerzo de los servicios públicos. "En eso es en lo que estamos centrados", ha zanjado el portavoz de Sumar.