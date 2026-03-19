Urtasun insiste en que el "escollo" para acordar el decreto antiinflación sigue siendo la prohibición de desahucios

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha precisado hoy que entre la parte socialista del Gobierno y Sumar sigue habiendo un "escollo" importante para alcanzar un acuerdo sobre el decreto antiinflacción que presentará mañana Pedro Sánchez. Se trata de prolongar la prohibición de los desahucios de vivienda que defiende el ala más izquierdista del Ejecutivo, frente al rechazo del PSOE.

Así lo ha explicado Urtasun durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que el ministro ha explicado que ayer tuvieron una reunión los socios de Gobierno para abordar las medidas y que hoy se seguirán reuniendo para terminar de perfilarlas.

En su opinión, no se entendería que en los dos decretos anteriores de escudo social se prorrogara la prohibición de desahuciar con las mismas mayorías y no se hiciera ahora, máxime cuando se pueden sumar los incrementos de precios que ya se han producido en el mercado inmobiliario y que se podrían traducir en subidas importantes en el precio del alquiler, con una fuerte subida de la inflación provocada por la guerra en Oriente Medio.

"Ayer nos reunimos en el seno del gobierno durante un buen rato y durante el día de hoy vamos a seguir trabajando conjuntamente los socios de coalición para definir el decreto", ha precisado el titular de Cultura quien señala que hay una serie de medidas en las que coinciden y que "más o menos" han dibujado ya.

Se trata de medidas de apoyo al transporte profesional y de fiscalidad para ayudar al "golpe energético que la guerra está provocando". Es decir, de medidas estructurales en materia de electrificación que el ministro considera "imprescindibles" para acelerar el despliegue de las renovables. Algo, ha dicho, que hace a España "menos dependientes de los combustibles fósiles", que además se encuentran en zonas geopolíticamente "inestables".

Sin embargo, ha señalado que el "escollo" por resolver son las medidas de prórroga automática de los alquileres, ya que este año vencen 600.000 contratos.

El ministro no ha querido precisar qué hará Sumar si ese decreto llega al Parlamento sin incluir las medidas sobre vivienda. En este sentido, ha rechazado "anticipar escenarios". Pero sí ha dejado claro que para su formación es una "cuestión esencial" y van a seguir reclamándolo como "un martillo pilón". De hecho, ha admitido que a veces se les "caricaturiza" como el partido del derecho a la vivienda, pero advierte que lo son y "a mucha honra".

Según Ernest Urtasun, Sumar y PSOE tienen "diferencias importantes" porque el PSOE se centra más en crear un parque de viviendas, pero advierte de que esa es una medida a largo plazo y recuerda que se necesitan medidas a corto plazo como las que propone Sumar de "intervención del mercado" en los contratos de alquiler.

Además, el ministro propone prohibir las "compras especulativas" porque no quieren que la vivienda en España siga siendo un "activo financiero al cual entran los fondos de inversión compran y venden después de que el precio siga subiendo".

MANTIENE EL COMPROMISO DE PRESENTAR PRESUPUESTOS

En cuanto a la presentación de los presupuestos, que ayer Pedro Sánchez dio a entender que no son prioritarios en este momento por que están centrados en las medidas por la crisis provocada por la guerra del Golfo Pérsico, ha señalado que el compromiso de presentarlos "está y existe".

En cualquier caso, ha insistido en que España necesita unos presupuestos para darle al país una "orientación política". En su caso concreto, como ministro de Cultura, ha explicado que está trabajando en una propuesta para este área que va a permitir "un salto en inversión en cultura muy importante".

Por lo tanto, ha dicho estar convencido de que los presupuestos se van a presentar, sobre todo porque en estos tiempos de "incertidumbre", los ciudadanos necesitan "que las administraciones den incertidumbres y entre ellas evidentemente sacar adelante unos presupuestos".

Dicho esto, ha dicho que le gustaría "premiar" a la Generalitat catalana y a ERC porque está convencido de "habrá un acuerdo" para que haya presupuestos en Cataluña.