Urtasun reclama a Ayuso que dimita si no es capaz de explicar la compra del ático: "Ni 'chao pescao' ni nada"

Archivo - El ministro de cultural, Ernest Urtasun, ofrece declaraciones a la prensa, durante la manifestación y el desfile del Pride Barcelona 2026, a 18 de julio de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dimita si no es capaz de dar explicaciones sobre la compra del ático en el distrito madrileño de Chamberí por parte del Ejecutivo autonómico, a través de la empresa Planifica Madrid.

"Ni 'chao pescao' ni nada. Explicaciones y si no es capaz de aclararlas, que renuncie a la presidencia", ha espetado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press.

Para el dirigente de Sumar, esta polémica que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid es "gravísima" al sostener que la compra de ese ático se hizo con "opacidad" y que la finalidad de esa operación, sufragada con dinero público, era para el uso de la propia Ayuso.

"Se ha pretendido gastar dinero público para comprarse un ático y encima a espaldas de los madrileños", ha denunciado Urtasun para mostrar su total respaldo a Más Madrid, que está reclamando que este asunto se investigue "a fondo".

Para el ministro, esta polémica evidencia que el PP, y particularmente Ayuso, utilizan las "instituciones de forma patrimonial" y se creen "son suyas", algo "absolutamente deleznable".

A su juicio, la presidenta madrileña no ha dado explicaciones solventes sobre la compra de este ático y se ha limitado a soltar "chascarrillos" con frases como "chao pescao" para intentar zanjar este asunto.