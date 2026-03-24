Urtasun reclama a Junts que "no falle" a la gente y acceda a apoyar el decreto para la prórroga de alquileres

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ofrece declaraciones a los medios, en el Congreso de los Diputados, a 28 de enero de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido a Junts de que espera que "ningún voto en el Congreso falle a los ciudadanos" a la hora de ratificar el decreto para la prórroga de los contratos de alquiler.

Así lo ha traslado en declaraciones a los medios tras asistir a la entrega de los premios de la campaña de animación a la lectura María Moliner, en relación a la posición de Junts de apoyar el decreto de rebajas fiscales este jueves a cambio de apoyo la directiva que exime de IVA a pequeños autónomos.

Urtasun ha reivindicado también el respaldo al decreto de vivienda, con el que el Gobierno puede "mirarle a la cara" a los ciudadanos que pueden evitar una subida "absolutamente abusiva" de alquiler.

"Ahora lo que está en juego es que ese derecho que han ganado los ciudadanos de nuestro país, que ya está en vigor, haya grupos parlamentarios que no deroguen esa medida en la votación que vamos a tener en las próximas semanas", ha apostillado.

En el caso de Sumar, el ministro ha prometido que van a estar "movilizados y volcados" en defender un derecho adquirido por los inquilinos de todo el país y que no decaiga en el Congreso.