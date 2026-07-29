Urtasun será invitado permanente en la ejecutiva de Sumar y ganan peso el diputado Lander Martínez y Óscar Urralburu

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa ofrecida por el espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, en el Espacio Ecooo, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, será invitado permanente en la nueva ejecutiva de Movimiento Sumar, que opta por desplegar un área de Organización compartida entre el exdirigente de Más País y Podemos Óscar Urralburu, titular de esa Secretaría, y el diputado en el Congreso Lander Martínez, que se encargará de la coordinación parlamentaria y las relaciones con el Ejecutivo.

Así lo ha acordado durante una reunión este miércoles el Grupo Coordinador, el máximo órgano de dirección resultante de la tercera asamblea general de la formación celebrada el pasado 11 de julio, donde se han refrendado los integrantes de la ejecutiva que flanquearán a las nuevas coordinadoras de Sumar: la portavoz parlamentaria Verónica Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Urtasun, uno de los principales referentes políticos del partido y el único ministro que forma parte en el Grupo Coordinador de Sumar, formalmente no cuenta con cargo en la ejecutiva, de la que venía siendo portavoz, aunque será invitado permanente en la misma.

Esta figura de invitado ya la ejerció el partido con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su segundo cita congresual después de dimitiera del liderazgo orgánico del partido tras el mal resultado de las elecciones europeas.

LA PORTAVOCÍA LA ASUMEN LAS DOS COORDINADORAS JUNTO CON EL MINISTRO

Fuentes del partido explican a Europa Press que la labor de portavocía la ejercerán las dos coordinadoras de Movimiento Sumar mientras que el ministro lo hará en calidad de miembro del Gobierno, como viene ocurriendo hasta ahora.

Otras invitadas permanentes en el grupo reducido de dirección serán las diputadas Esther Gil de Reboleño y Laura Vergara, así como la eurodiputada Estrella Galán.

MÁS CARGOS DESTACADOS DE LA EJECUTIVA

Mientras, Urralburu adquiere galones en Movimiento Sumar al convertirse en su nuevo secretario de Organización, uno de los cargos de más relevancia dentro de un partido político.

Su trayectoria política es dilatada dado que fue diputado autonómico en Murcia por Podemos afín al sector errejonista y que luego pasó a militar en Más País hasta que esta formación optó por integrarse dentro de Sumar

Otro cargo fuerte de la nueva ejecutiva de Sumar será el diputado Lander Martínez, que será el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional, Parlamentaria y Relaciones con el Gobierno.

Los dos, según recalcan desde el partido, serán las figuras destacadas en el área de Organización dado que se ha decidido que esta parcela esté compartida para la nueva etapa de Movimiento Sumar, segmentando las distintas tareas.

Uno de los integrantes destacados en la Ejecutiva será el juez y exvicepresidente del Gobierno balear, Juan Pedro Yllanes, que asume la Secretaría de Cultura, Memoria Democrática, Derechos y Libertades.

A su vez, la diputada andaluza de Movimiento Sumar Esperanza Gómez se convierte en secretaría de Política Territorial, Plurinacionalidad e Implantación Federal. Por otro lado, el parlamentario asturiano Xabel Vegas ostentará la Secretaría de Transición Ecológica Justa.

Mientras, la secretaria de Comunicación y Estrategia será Victoria Sánchez y Rocío Núñez es la nueva responsable de Feminismos y LGTBIQA+ en sustitución de Amanda Andrades Rocío Núñez, que ahora pasa a ser secretaria de Formación y Movilización.

Por otro lado, Ramón Sarmiento será el secretario de Laborismo, Industria y Economía de Movimiento Sumar; Isabel Rosa se convierte en secretaria de Proyectos de País y Municipalismo; Paula Moreno será la encarga de la parcela de Derechos Sociales y el exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, pasa ser el titular de la Secretaría de Discurso.

Por último, la Secretaría de Política Internacional, Unión Europea y Migraciones la ostentará Antxon Arizaleta y la de Justicia Territorial la asumirá Víctor Ubierna. Finalmente, el Espacio Joven dentro de la dirección reducida de Sumar será para Ares Valera.

NUEVA ETAPA TRAS UNA FUERTE CRISIS INTERNA

Con esta nueva ejecutiva Movimiento Sumar arranca una nueva etapa tras su proceso congresual y después de sufrir una dura crisis interna que acabó con la salida del partido de la excoordinadora Lara Hernández, después de que se archivara una investigación interna por presunto trato vejatorio a trabajadores. La exsecretaria de Organización Laura Moreno reveló esa denuncia contra Hernández entre graves acusaciones contra ella.

Tampoco forman parte de la dirección Yolanda Díaz, impulsora del partido que renunció a repetir como candidata a los comicios generales y dejará tras la primera línea política tras la legislatura.

También desaparecieron de la dirección diputados de peso como Carlos Martín (el co-coordinador dimitido), Agustín Santos (número dos de la lista al Congreso que encabezó Díaz) y dos de los 'escuderos' de Lara Hernández: Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario, y Manolo Lago, ex asesor ministerial de la vicepresidenta.

El partido se ha marcado diversos objetivos para esta nueva fase como reforzar la organización a nivel territorial, construir las alianzas necesarias para impulsar los espacios comunes con otras fuerzas progresistas, reforzar los espacios sectoriales y prepararse para el nuevo ciclo electoral.

Movimiento Sumar ha revalidado su alianza con IU, Comuns y Más Madrid para impulsar de nuevo una candidatura amplia de la izquierda alternativa para los próximos comicios generales, que por ahora carece de cabeza de lista y de nueva marca electoral.