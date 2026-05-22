Urtasun "tiende la mano" a Rufián pero le pide concreción y definir el papel de ERC en las elecciones generales

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (i), y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d), conversan a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes que va a "tender la mano" al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en su propuesta para liderar un frente de izquierdas que permita reeditar el gobierno progresista, si bien le ha pedido "un poco" de concreción en su planteamiento y que defina el papel del partido independentista de cara a las elecciones generales.

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'La hora de La 1' de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha destacado que "es muy importante recuperar la ilusión" y actuar con "una grandísimo generosidad" para que los partidos en la izquierda alternativa puedan volver a formar parte de un gobierno.

"No le voy a poner ninguna pega a alguien que diga 'estoy aquí para ayudar, doy un paso adelante', quiero ayudarlos'", ha espetado el ministro de Sumar, que ha puesto de ejemplo a Hungría, donde "han logrado desalojar" al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán con una gran coalición que, "aunque no estuvieran de acuerdo en muchas cosas", se agruparon para "defender la democracia".

QUE RUFIÁN "CONCRETE SUS INTENCIONES"

Dicho esto, Urtasun ha pedido a Rufián que "concrete exactamente cuáles son sus intenciones" y que dé un paso más después de mostrarse dispuesto a liderar el espacio a la izquierda del PSOE. No obstante, se ha mostrado respetuoso frente al debate que tienen ERC y su portavoz sobre "qué papel quieren jugar en las próximas elecciones generales".

En esta línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado a favor de esta propuesta de Rufián, asegurando que "todas las aportaciones" de cualquier actor del espacio progresista le parecen "positivas".

"No sobramos nadie en el espacio progresista y bienvenidas sean todas las aportaciones", ha concluido la también líder de Más Madrid.