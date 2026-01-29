Varios aliados de Sumar prefieren apoyar a la CHA en Aragón en vez de a su socio de IU, que sí cuenta con Yolanda Díaz

Archivo - El diputado de Sumar Jorge Pueyo a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña electoral en Aragón ha propiciado que los partidos del espacio Sumar se dividan a la hora de mostrar sus apoyos. Concretamente, representantes de Compromís, Más Madrid, Més per Mallorca y el Partido Verde (antes Verdes Equo) han preferido respaldar a Chunta Aragonesista (CHA).

La formación aragonesista se mide también en estos comicios frente a la coalición de IU y Movimiento Sumar, que sí cuenta con el respaldo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y varios ministros.

Se da la circunstancia de que la izquierda alternativa fracasó en su intento de lograr una candidatura de unidad y el espacio se fragmentó en tres listas diferentes: la de CHA encabezada por el aún diputado en el Congreso Jorge Pueyo, la coalición de IU y Sumar y, finalmente, la de Podemos.

Esto, que ya implica que integrantes del actual grupo parlamentario plurinacional compitan electoralmente entre sí en estas elecciones, ha motivado también que distintos partidos del espacio que agrupa al socio minoritario del Gobierno hayan tenido que escoger a qué lista brindan apoyo en estos comicios.

CHA YA TEJIÓ ALIANZAS PREVIAS A SUMAR CON COMPROMÍS Y MÁS MADRID

Por ejemplo, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví; el portavoz adjunto de Más Madrid en el parlamento autonómico, Emilio Delgado, la coportavoz del Partido Verde, Mar González, y el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, arroparán al candidato de la Chunta en un acto este sábado en Zaragoza.

Cabe recordar que antes de la irrupción de Sumar estas formaciones ya mantenían alianzas y un marco de colaboración política en el marco del denominado 'Pacto del Turia'.

En el caso de Compromís y Més per Mallorca son dos fuerzas de ámbito regional como la Chunta mientras que Delgado, miembro de Más Madrid, ya defendió que el partido aragonés tenía derecho a presentarse en solitario al ser el proyecto de izquierdas afincado en el territorio y que funciona.

Aparte, el sector mayoritario de Compromís donde se encuadra Baldoví (Més Compromís) decidió que la diputada Àgueda Micó dejara la disciplina parlamentaria de Sumar para irse al Grupo Mixto mientras que el diputado Alberto Ibáñez, de Iniciativa, permaneció en las filas del grupo plurinacional.

Por otro lado, Més per Mallorca ya compitió con Sumar en las elecciones europeas (al formar parte de la candidatura soberanista de ERC y Bildu) y también debatió la opción de dejar el grupo Sumar, pero sus bases al final optaron por permanecer. En el caso de González es la representante del Partido Verde en el grupo parlamentario y su formación suscribió un acuerdo político con CHA.

SUMAR ACTIVA A MINISTROS PARA RESPALDAR SU LISTA

En contraposición, la vicepresidenta segunda, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, van a respaldar a la cabeza de cartel electoral de IU y Sumar para estos comicios, Marta Abengochea, durante varios actos este fin de semana.

Además, el sábado el líder de IU, Antonio Maíllo, y la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, harán campaña por la candidatura conjunta al 8F junto a la ministra Sira Rego.

Por otro lado y en lo referente a Podemos, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, la eurodiputada 'morada' Irene Montero y el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, vuelven a arropar a su candidatura en Aragón, María Goikoetxea.