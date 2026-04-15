Víctimas de la dana presentan en Madrid una plataforma nacional y rechazan el aforamiento "fraudulento" de Mazón

1078210.1.260.149.20260415151249 Asociaciones de víctimas de la Dana presentan la nueva plataforma de apoyo nacional 'No olvidar la dana' - PABLO XURDE MERINO

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de asociaciones de las más de cien incluidas en la red de apoyo 'No olvidar la Dana' han firmado en Madrid el acta fundacional de la plataforma a nivel nacional, que busca alcanzar "justicia, verdad y reparación y evitar futuras tragedias", a la vez que denuncian el aforamiento de Carlos Mazón, que consideran "fraudulento" ya que "se esconde en el escaño número 98 de les Corts y no está haciendo absolutamente nada".

La nueva red de apoyo ha sido impulsada por la Associació de Víctimes Dana 29 d'Octubre 2024, presidida por Mariló Gradolí; la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, presidida por Rosa Álvarez y la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud de Valencia, representada en Madrid por su vicepresidenta Elisabeth González.

"La creación de esta plataforma, mucho más allá del recuerdo, mucho más allá del apoyo, es también asegurarnos el futuro y trabajar para que haya políticas de adaptación a episodios climáticos que puedan ser adversos", han comentado durante el acto en el Ateneo de Madrid.

Las asociaciones presentes han rubricado su compromiso con la plataforma recién nacida en presencia de la ministra de Universidades e Innovación, Diana Morant y diputados de otros grupos políticos --PSOE, EH Bildu, Podemos y Compromís-- que impulsaron la Comisión de investigación de la Dana, con quienes se reunieron esta mañana en el Congreso de los Diputados.

Los representantes de las asociaciones de víctimas de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 en Valencia, en la que fallecieron 230 personas, han denunciado la ausencia del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón en los juzgados por su condición de 'expresident' y diputado en las cortes valencianas, y han criticado que durante su visita al Congreso miembros de distintos partidos recriminasen las camisetas en las que pedían "No al aforament de Mazón".

"Estos señores que siempre están tan indignados con que se hable valenciano, catalán, vasco, gallego han leído perfectamente el no al aforamiento de Carlos Mazón y estaban todo el rato interfiriendo o molestando", ha afirmado Rosa Álvarez, presidenta de una de las principales asociaciones de afectados.

El acta de constitución de la plataforma 'No olvidar la Dana' incluía versos de la canción de Jonathan Pocoví, 'Torrentera', la cual recoge "tres torrenteras". La primera, la del barro, la segunda la de la mala gestión y una última de solidaridad.

Precisamente es la solidaridad uno de los pilares de esta nueva plataforma que nace como "red de apoyo" de múltiples plataformas del Estado español, como la asociación '7291 verdad y justicia', que busca esclarecer las muertes de las residencias y los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid durante la pandemia.

Las víctimas han recordado que su lucha no se queda solo en lo ocurrido en 2024, sino que busca "evitar futuras tragedias". "No estamos hablando únicamente de ecologismo, estamos hablando de vidas", han subrayado. Además, han incidido en la "inacción" del gobierno de Juanfran Pérez Llorca, sucesor de Mazón en la Generalitat: "si mañana vuelve a producirse una dana en las mismas condiciones, hoy no podemos garantizar que no vuelva a haber víctimas".

REUNIÓN CON BOLAÑOS

Las asociaciones de víctimas se han reunido también esta mañana con el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para pedirle que "se refuerce y se ayude a la jueza, que está haciendo una instrucción impecable". En esta línea, han hablado con el ministro acerca de la polémica retirada de cuatro funcionarias de apoyo --pasan de cinco a una-- en el juzgado número 3 de Catarroja, prevista para el 30 de junio, que califican de perjudicial para el proceso.

En este sentido, las representantes de las asociaciones han afirmado que el ministerio de Bolaños, aunque carezca de competencias para actuar, les ha confirmado que estará para "cubrir" necesidades si hubiera problemas económicos en la Consellería de Justicia de la Generalitat Valenciana.

La representante de la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud de Valencia, Elisabeth González, ha recordado también que sus asociaciones son "la causa que sostiene la llama". "Y no vamos a dejar que nos apaguen, vamos a continuar hasta el final, ha asegurado.

MORANT APOYA A LA CIENCIA Y A LAS VÍCTIMAS

En declaraciones a los periodistas, la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, se ha referido al encuentro que han mantenido las víctimas con Bolaños, en el que las asociaciones han denunciado la reducción del personal del juzgado de Catarroja. Durante su intervención en el acto, recordó la importancia de la ciencia y el riesgo del negacionismo climático en las administraciones públicas.

Pese a que Morant ha dicho que no le gustaría hablar en nombre del ministro, sí que ha adelantado que el titular de Justicia se ha comprometido a estudiar de qué manera apoya la denuncia de reducción de personal en este juzgado de Catarroja.

"Es una causa justa la que están pidiendo las víctimas, que es que en este caso la jueza de la dana tenga todos los recursos disponibles para poder hacer su trabajo", ha añadido.

Y es que Morant ha elogiado el trabajo de Bolaños para "duplicar" los recursos en este juzgado, teniendo en cuenta también la "dimensión" que podía tener la instrucción de la dana.

Por contra, Morant ha denunciado que el Gobierno de la Comunidad Valenciana haya "planteado" un "recorte" de recursos a la jueza de la dana en plena instrucción del caso y "justamente cuando está pidiendo que vaya a testificar Carlos Mazón".

UN GRITO "UNÁNIME" DE JUSTICIA

Asimismo, Morant cree que existe el "grito unánime" de las víctimas de la dana de que esta catástrofe "no es olvide" y de que "todavía hay mucha justicia que impartir".

En este contexto, Morant ve "incomprensible" que Carlos Mazón "no comparezca" ante la Justicia, acusando a la actual Generalitat y al PP de Feijóo de "cobijarle" con el aforamiento: "No va a trabajar, no ejerce de diputado".

"Y no habrá justicia en la Comunidad Valenciana, como mínimo, hasta que el señor Mazón pase por los juzgados. Y que diga lo que tenga que decir. Yo creo que en política una de las cosas que debería reconocerse es el valor para dar la cara", ha sentenciado.