Vidal-Quadras pide hasta 31 años de cárcel para los acusados de intentar asesinarle y señala a Irán por el atentado

Archivo - El vicepresidente del Parlamento Europeo entre 1999-2014, Alejo Vidal-Quadras, ofrece una rueda de prensa, en la Asociación de la Prensa, a 23 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alejo Vidal-Quadras ha solicitado penas de prisión de entre 10 y 31 años para los implicados en el intento de asesinato en noviembre de 2023 contra él, exvicepresidente del Parlamento Europeo y uno de los fundadores de Vox, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y de tentativa de homicidio terrorista. Además, apunta a Irán por "el encargo" de atentar contra su persona.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Vidal-Quadras pide 31 años de prisión para Mehrez Ayari, quien presuntamente disparó en la cara al exvicepresidente del Parlamento Europeo.

Para los demás integrantes del supuesto grupo criminal pide 26 años para Naraya Gómez y Chahinez Kadid, mientras que para Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera y Nafis Din Allouch pide 16 años de prisión. Asimismo, para Adrián Ruiz pide 10 años de prisión como presunto cómplice.

Vidal-Quadras asegura que los acusados "constituyen un grupo organizado dedicado a la comisión de delitos contra la vida e integridad de las personas, encontrándose algunos de ellos investigados en diversos países por la comisión de graves delitos".

El cofundador de Vox señala que los acusados "recibieron el encargo del régimen teocrático de Irán" para atentar contra su vida por "su actividad política en favor de la resistencia iraní, así como con la finalidad de advertir al Gobierno de España y a la Unión Europea de que no debían dar cobijo a los movimientos de dicha resistencia, calificados como terroristas por el régimen iraní".

Y recuerda que por este "apoyo de la resistencia iraní", Vidal-Quadras fue declarado "objetivo del régimen iraní" y, desde 2022, "el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán lo incluyó oficialmente en una lista de personas sancionadas, acusándolo de prestar apoyo al terrorismo".

El fundador de Vox asegura que el atentado le ha dejado secuelas físicas, como "una hipoacusia neurosensorial moderada severa bilateral con pérdida de audición en ambos oídos", así como una "depresión grave que supone una severa alteración funcional impidiendo un desarrollo mínimamente normalizado en áreas personales, familiares, sociales y laborales".

FISCALÍA INDICE EN SU APOYO A LA OPOSICIÓN IRANÍ

Por su parte, la Fiscalía pide la pena más alta, 27 años, de prisión para Mehrez Ayari, mientras que para Gómez reclama 23 años y para el resto de acusados 20 años, según su escrito de acusación.

Para Ruiz, quien "no consta que forma parte de la organización criminal" pero que señala que colaboró en el atentado comprando la moto desde la que se dispararía a Vidal-Quadras, la Fiscalía pide 15 años de prisión.

El exvicepresidente del Parlamento Europeo "pudo girar la cabeza evitando que el disparo le causara la muerte", relata el Ministerio Público, que precisa que, como consecuencia del atentando, el exdirigente ha sufrido "importantes lesiones".

El Ministerio Fiscal repasa que el que fuera dirigente en el PP desempeñó un "papel fundamental" como vicepresidente de la Eurocámara para eliminar el nombre de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán (MEK) de la lista de entidades terroristas de la Unión Europea en 2009 y en la protección de miles de miembros del MEK en Ashraf (Irak), quienes fueron atacados por el régimen iraní y sus representantes en Irak después de 2003, logrando su traslado seguro y colectivo fuera de de ese país.

Y subraya que fue señalado precisamente por su actividad política en favor de la oposición iraní, lo que provocó que en octubre de 2022 el Ministerio de Exteriores del régimen ayatolá le declarara terrorista.

Según indica, Irán lo acusó "públicamente" de ejecutar "acciones deliberadas de apoyo al terrorismo y grupos terroristas, la promoción e incitación al terrorismo, y propagación de la violencia y el odio, dando lugar a disturbios, violencia, actos terroristas y violaciones de los derechos humanos contra la nación iraní".