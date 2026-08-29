VÍDEO: Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa de la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de apertura del curso político del PP, a 29 de agosto de 2026, en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

Acudirá al día de la ciudad el próximo 2 de septiembre y tacha de "patéticas" las comparecencias de los ministros en el Congreso

CERDEDO COTOBADE (PONTEVEDRA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado que su partido se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido durante la crisis de Ceuta y ha avanzado que el próximo 2 de septiembre viajará a la ciudad autónoma para participar en el Día de Ceuta, que ha definido como "el Día de toda España".

Durante su intervención en la apertura del curso político del PP en el municipio pontevedrés de Cerdedo Cotobade, Feijóo ha asegurado que los españoles tienen "derecho a saber toda la verdad" sobre lo ocurrido en Ceuta y ha calificado de "patéticas" las comparecencias de los ministros sobre las crisis celebradas estos días, apuntando a las contradicciones dentro del Ejecutivo sobre la información de la que se disponía antes de la entrada masiva.

En concreto, ha recordado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostiene que los servicios de Inteligencia actuaron e informaron a la Policía, a la Guardia Civil y al Gobierno "mientras que, según Feijóo el Ejecutivo dice que ella no cuenta la verdad".

"Es evidente que, como mínimo, alguien miente, y yo creo que mienten todos", ha proclamado el dirigente 'popular', quien ha reclamado nuevamente la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Castelerio, en el Senado para explicar cuándo se avisó, qué información se trasladó y qué sabía el Gobierno antes de la entrada ilegal de miles de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Tras reclamar esas explicaciones, Feijóo ha advertido de que "habrá consecuencias" y ha anunciado la decisión de su formación de personarse en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo sucedido. "Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la Justicia", ha explicado.

El presidente del PP ha asegurado que Ceuta "no es un problema concreto", sino "el síntoma de un Gobierno colapsado", y ha citado la corrupción, el bloqueo parlamentario, la falta de Presupuestos, la descoordinación, la crisis interna del Ejecutivo y el "abandono de las cosas públicas" como resultado de "una misma forma de gobernar".

"Hemos visto en los últimos meses la España apagada, la España calcinada y la España invadida. Para Ceuta tardaron un mes, para robar tardaron unos días. La frivolidad, la incompetencia y la irresponsabilidad es el l Partenón de la política sanchista de los últimos años", ha apostillado.

CRÍTICAS A LOS SOCIOS DEL GOBIERNO POR "LAVARSE LAS MANOS"

El líder de la oposición ha extendido sus críticas a los socios parlamentarios del presidente Pedro Sánchez, a quienes ha acusado de "lavarse las manos" y hacer ahora "declaraciones para la galería". "Son responsables, todos son responsables", ha sentenciado.

Feijóo ha aseverado que lo ocurrido en esta crisis afecta a "la propia existencia de la Nación, a su soberanía y a su integridad territorial" y que requiere una respuesta "inmediata, coordinada, valiente y con determinación". Frente a ello, ha acusado al Ejecutivo de "ausentarse", "cerrar por vacaciones" y "abandonar Ceuta".

También ha censurado que el Gobierno haya tardado casi un mes en "copiar las propuestas del PP" de declarar la situación de interés para la seguridad nacional, establecer un mando único, pedir refuerzos a Frontex y anunciar un refuerzo de la plantilla de Extranjería, entre otras medidas.

EL 2 DE SEPTIEMBRE, "EL DÍA DE TODA ESPAÑA"

El mandatario 'popular' ha anunciado que viajará el próximo miércoles a Ceuta coincidiendo con el Día de la Ciudad "en representación del primer partido de España". "Además, este año no solamente es el Día Institucional de Ceuta, es más que nunca el Día de toda España".

Feijóo ha recordado también que ese mismo día, a las ocho de la tarde, se celebrarán concentraciones en las plazas de los ayuntamientos convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para trasladar a los ceutíes que "no están solos" y que "no os vamos a abandonar". El líder del PP ha animado a los españoles a participar y ha recalcado que la convocatoria "no va en contra de nadie".

Antes, Feijóo había defendido la "entereza y la dignidad" del pueblo ceutí y el papel del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, a quien ha definido como "un político de Estado". "Durante esta crisis el Estado fue él y el Gobierno abandonó a Ceuta en manos del presidente de la ciudad", ha subrayado.

"HAY MÁS DIGNIDAD EN UNA COMISARÍA QUE EN TODO EL GOBIERNO"

El presidente del PP ha dedicado también parte de su intervención a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en Ceuta, asegurando que ellos "han cumplido" mientras que quienes les mandan "no saben dar instrucciones", "no ofrecen medios ni cobertura legal para actuar" y "les dejan vendidos y desbordados".

"Quienes nos protegen merecen respeto, medios y dignidad", ha reivindicado Feijóo, quien ha asegurado que "hay más dignidad en una comisaría de Policía y en un cuartel de la Guardia Civil que en todo el Gobierno de España".

Finalmente, el líder de la oposición ha presentado Ceuta como "el síntoma de un Gobierno colapsado" y ha relacionado esta crisis con otros problemas que atribuye al Ejecutivo. "Hemos visto en los últimos meses la España apagada, la España calcinada y la España invadida, algo que no había pasado nunca", ha resumido.

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