Villarejo y Pino defienden "una operación oficial" para buscar el dinero de Bárcenas: "Había que hacerlo"

El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 1 de junio de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha reafirmado la estrategia de defensa de los principales mandos policiales acusados en el proceso. En la novena semana, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario jubilado José Manuel Villarejo han apuntalado la tesis que siempre han defendido: que 'Kitchen' no fue sino una operación legal que buscaba el dinero de Bárcenas en el extranjero.

El primero en hacerlo fue Pino, máxima autoridad operativa en la Policía Nacional en 2013, cuando se habría producido el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

El ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión por estos hechos, explicó que el origen de lo que se ha conocido como 'Kitchen' fue una información que apuntaba que el entonces chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, también acusado en el proceso por haber sido captado como confidente de la presunta trama, habría sido propuesto para ir en coche a Suiza a por un dinero del extesorero.

Resolvió, sin embargo, que la 'Operación Kitchen' no fue más que una denominación periodística. "Desde la óptica policial del DAO, cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que ir a montar un servicio, nos pongamos como nos pongamos. No buscábamos documentos. Lo que intentábamos buscar era el dinero. Y, además, había noticias sobre la existencia de otras cuentas distintas", argumentó.

A partir de entonces, según su versión, fue el comisario jubilado José Manuel Villarejo, también acusado en el juicio, quien se hizo "cargo del asunto" de captar a Sergio Ríos para que ofreciera información sobre los movimientos de la familia del extesorero.

RAJOY PIDIÓ A VILLAREJO QUE LE REPORTARA, SEGÚN EL COMISARIO

De todo ello no informó ni al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ni a su 'número dos' en aquel momento, Francisco Martínez, según dijo Pino en su declaración, en la que también se desvinculó de otras acciones investigadas en el juicio, como la supuesta entrada ilegal en el estudio de restauración de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, el clonado de la información de los dispositivos del extesorero o el presunto ingreso irregular de Ríos en la Policía Nacional como contraprestación por su trabajo para la presunta trama.

Tras dos horas de declaración de Pino llegó el turno de Villarejo, que se enfrenta a 19 años de prisión por estos presuntos hechos, la pena más alta propuesta por Anticorrupción. El comisario jubilado se sumó al argumento principal de Pino. Así, dijo que hubo una "operación oficial y correcta" para "localizar bienes en el extranjero" de Bárcenas.

Villarejo, el único acusado hasta el momento que ha aceptado responder a preguntas de la Fiscalía, sostuvo que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se aprovechó de esa "operación oficial y correcta" para "trincar" aquella información que le pudiera "afectar". Además, aseguró que el exlíder 'popular' "engañó" a todos los acusados para este fin. "Todos fueron engañados por el genio Rajoy, que todo lo resuelve con Cardhu", dijo, aludiendo a la marca de güisqui.

De hecho, de acuerdo a su relato, Rajoy le habría pedido a través de terceros que le informara sobre los pormenores del operativo policial porque no se "fiaba" de Fernández Díaz. Es por ello que, de acuerdo a lo manifestado en su declaración, nunca reportó directamente al titular del Ministerio del Interior.

"INTERÉS DE ALTAS INSTANCIAS" SOBRE LA INFORMACIÓN DE BÁRCENAS

Villarejo aseguró, además, que el Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenían "interés" y "preocupación", respectivamente, sobre algunas informaciones que Bárcenas pudiera atesorar sobre "altas instancias del Estado".

En ese sentido, apuntó directamente al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó --que nunca llegó a estar investigado--, quien le habría dicho que "había interés en las altas instancias" sobre información sensible en poder de Bárcenas.

Y es que las "relaciones estrechas" que Cosidó mantenía con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de María habrían sido el hilo a través del cual el exdirector general de la Policía le habría manifestado ese "interés".

"De ahí que el secretario de Estado (de Seguridad, Francisco Martínez, también acusado en el juicio) tuviera mucho interés en que hiciera bien mi trabajo, y por eso le informé en alguna ocasión", adujo Villarejo.