Visto para sentencia el juicio contra el 'narco' gallego Sito Miñanco

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, ha quedado este viernes visto para sentencia después de la última palabra del 'narco' en la que ha arremetido de nuevo contra "algunos policías" a los que ha acusado de buscar "una condena a toda costa" y sosteniendo que en su causa les dio igual si lo que plasmaban en los atestados era verdad o mentira.

Con esta sesión, la número 32 del juicio, se da por concluida esta vista oral que se ha extendido a lo largo de cuatro meses y en la que han declarado una cincuentena de encausados, entre ellos el propio Sito Miñanco y el abogado Gonzalo Boye, acusado de haber participado en una operación de blanqueo para tratar de recuperar 890.000 euros que fueron incautados en Barajas y que, según los investigadores, pertenecía a la red del 'narco' gallego.

Si ayer Miñanco acusó al fiscal de incluir falacias en su escrito de acusación, hoy se ha reiterado en esa idea ante el estupor del presidente de la Sala, el magistrado Alfonso Guevara, que en repetidas ocasiones le ha solicitado brevedad y le ha advertido de que su última palabra no consistía en repetir el juicio.

El 'narco', que manejaba un puñado de hojas escritas de su puño y letra con muchos subrayados, ha entrado de lleno a intentar demostrar con cálculos de millas náuticas por qué era imposible que las planeadoras --lanchas rápidas-- estuvieran en determinados puntos del Atlántico con el objetivo de recoger la cocaína que transporta el buque Thoran --más de tres toneladas--.

Además, ha puesto el foco en que las vigilancias y seguimientos de los agentes a personas de su entorno que fueron plasmadas en atestados incluyen "errores", y que de hecho a él mismo le ubican en una fecha determinada --17 de agosto de 2017-- en unos astilleros revisando lanchas cuando por entonces estaba en el CIS de Algeciras y dormía allí. "Por lo tanto, las vigilancias no son exactas", ha incidido.

Al hilo, también ha atacado las grabaciones incluidas en el sumario aseverando que conversaciones que la Policía ponen en su boca él no las reconoce. Su disertación ha entrado más tarde en cálculos matemáticos sobre velocidades de lanchas, millas y kilómetros, y finalmente el magistrado Guevara ha terminado por cortarle alegando que no era un informe de su defensa.

"No voy a discutir con usted, usted se quiere lucir y yo no. Me va a obligar a cortarle, lleva 13 minutos para la última palabra", le ha dicho el juez. Pero Sito Miñanco ha vuelto a las lanchas y ha aseverado que "las leyes de la física hacen que sea imposible lo que mantiene la Policía sobre las planeadoras".

Guevara le ha dado entonces dos minutos, y el 'narco' ha aprovechado para dar las gracias al tribunal por permitirle llegar a pie al juicio y al juez de vigilancia por darle el tercer grado.

GONZÁLEZ RUBIO

Este viernes también ha hecho uso de la última palabra Manuel González Rubio, uno de los presuntos 'correos humanos' a los que la Policía encontró 890.000 euros en el equipaje de mano en Barajas cuando iba a volar hacia Colombia.

González Rubio ha pedido perdón a los agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos durante su detención en la nave de Alpedrete, donde regentaba un campo de tiro, y ha explicado que pensó que los agentes eran sicarios contratados por otro de los encausados, Manuel Puentes Saavedra.

Tras pedir disculpas a los agentes, González Rubio ha señalado que pedía que se usara su dinero para indemnizar a eso agentes, por lo que ha insistido de esta manera en que el dinero aprehendido en Barajas era suyo y no de la red de Sito Miñanco, algo que la defensa de Boye siempre ha sostenido.

Cabe recordar que en este juicio la Fiscalía Antidroga interesa para Sito Miñanco 31 años y 6 meses de cárcel, y una multa de 950 millones de euros por los delitos de tráfico de droga en el seno de organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial. Para Boye, la pena solicitada es de 9 años y 9 meses de prisión más una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.

LA 'OPERACIÓN MITO'

Tal y como explicaba el escrito de acusación, recogido por Europa Press, todos los acusados están vinculados a la investigación desarrollada en el marco de la 'operación Mito', centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.

Esa organización se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales, y todo ello mientras el narcotraficante gallego se encontraba en tercer grado penitenciario fruto de una condena previa a 16 años y 10 meses de prisión.

Ese tercer grado le permitía trabajar en un párking de Algeciras, pero "su única y verdadera actividad profesional continuaba siendo la introducción de sustancia estupefaciente en España" dado que mantenía la confianza de las organizaciones suministradoras y contaba con la logística suficiente, según Fiscalía.

El fiscal explicaba en su escrito que Sito Miñanco "contaba con (...) una pléyade de individuos que acumulaban una notable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, dispuestos a participar en estas iniciativas criminales, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad" que les pidiera.

Por eso, el Ministerio Público aseveraba que en realidad Sito Miñanco "había hecho del narcotráfico su 'modus vivendi' de manera continuada y estable" a pesar de las diversas condenas impuestas por delitos contra la salud pública. "Carecía de la más mínima voluntad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad", explicaba.

Y resaltaba que tal era la "naturaleza eminentemente personalista" de la red que "todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas" por Sito Miñanco --que usaba el alias de Mario-- pese a las limitaciones que representaba su régimen penitenciario.

El escrito detallaba que, gracias a la investigación policial, se dio al traste con dos operaciones de la red que pretendían introducir "enormes cantidades de cocaína en España".

Una tuvo lugar en octubre de 2017 cuando se abordó el buque Thoran, que transportaba 3,3 toneladas de cocaína; y la segunda fue la aprehensión de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia en noviembre del mismo año.