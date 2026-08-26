Vivas asegura que Ceuta está en una "situación límite" por el aumento de población con la crisis migratoria

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de la Asamblea de Ceuta, a 19 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha asegurado este miércoles que la ciudad autónoma se encuentra en una "situación límite" después de la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, cuando, según ha señalado, llegó a la ciudad un número de personas equivalente a toda su población.

"Es muy difícil que una sociedad soporte una llegada masiva, ilegal e irregular, de un número de personas que equivale a toda su población, sostenga y aguante el tipo", ha afirmado Vivas tras la reunión del Comité de Situación, en la que también han participado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, entre otros.

En este sentido, Vivas ha explicado que la magnitud de la llegada y el hecho de que parte de estas personas continúen en la ciudad un mes después, sitúan a Ceuta con un volumen de personas equivalente a alrededor del 15 por ciento de sus habitantes. "Esto está muy difícil. Ceuta está en una situación límite", ha señalado.

No obstante, el presidente de Ceuta ha subrayado el comportamiento de la sociedad de la ciudad autónoma y ha animado a que "sigan actuando como hasta ahora". "Yo creo que si la sociedad ceutí sigue actuando como está actuando, de esto vamos a salir adelante", ha aseverado.