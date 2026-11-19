El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la segunda jornada de Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que la frontera de la ciudad autónoma continúa "en manos de Marruecos" cuatro meses después de la entrada masiva de migrantes y ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, convertirá Ceuta en una "prioridad" cuando llegue a La Moncloa y recupere la normalidad.

"Estamos muy confiados en que a partir del día 29 de noviembre aparezca la luz en el túnel en el que nos encontramos", ha afirmado durante su intervención en las jornadas 'Metafuturo', donde ha reclamado decisiones "enérgicas" para recuperar la normalidad, garantizar la seguridad fronteriza y reconstruir la ciudad autónoma tanto desde el punto de vista material como anímico.

En este sentido, Vivas ha criticado que, cuatro meses después de la crisis, el Ejecutivo no haya reforzado la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional ni haya llegado Frontex a la frontera.

Asimismo, ha advertido de que sigue sin existir un plan de contingencia que coordine a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el Gobierno para responder ante posibles nuevas entradas masivas.

A su juicio, la crisis manifestó la "vulnerabilidad" de la frontera y evidenció que la amenaza para la integridad territorial y la soberanía española "no es una amenaza teórica, es una amenaza real". En este sentido, ha insistido en que el control fronterizo "sigue en manos de Marruecos", un país que, según ha denunciado, "no reconoce la soberanía española sobre Ceuta" y mantiene una actitud de "hostilidad" hacia España.

No obstante, Vivas ha defendido que España y Europa deben mantener buenas relaciones con Marruecos, apostando por mantener la colaboración económica, deportiva y cultural, pero ha advertido de que ninguna decisión soberana sobre las ciudades autónomas puede estar condicionada por Rabat.

En este marco, el presidente ceutí también ha criticado la actuación del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante los días de la entrada masiva, al reprocharle que no utilizara los recursos de los que disponía España para contenerla, la constitución del gabinete de crisis y que el nombramiento de un 'mando único' se demoraran 25 días.

En cuanto a la situación actual de la ciudad, Vivas ha rechazado que se esté recuperando la normalidad con rapidez, como sostiene el jefe del Ejecutivo. "El ambiente de Ceuta está embargado por la inquietud, por la incertidumbre y por la angustia", ha lamentado.

SE OFRECE A DEBATIR CON SÁNCHEZ

Preguntado por la posibilidad de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, visite Ceuta durante la campaña electoral, Vivas ha señalado que "está en su derecho de hacerlo", aunque ha considerado que sería "conveniente" que respondiera a las preguntas pendientes sobre la gestión de la crisis.

Así, se ha ofrecido a mantener un diálogo o debate con el jefe del Ejecutivo para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido. "Son preguntas que tienen que ver con el conjunto de España a través de Ceuta, por razón de lo que en Ceuta se ha puesto en riesgo", ha concluido.