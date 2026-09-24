Vivas denuncia "muy poco caso" de Torres y pide un "horizonte temporal definido" para la vuelta a la normalidad en Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un diálogo en el 'Forbes Económic Summit', a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Vivas, ha señalado que el ministro de Política Territorial y 'mando único' del Gobierno en la ciudad, Ángel Víctor Torres, hace "muy poco caso" a las reivindicaciones del Ejecutivo autonómico, por lo que ha vuelto a exigir un "horizonte temporal definido" para la vuelta a la normalidad.

"Nosotros le estamos planteando volver a la normalidad, que califiquemos el asunto con su nombre y que apliquemos las capacidades que el Estado cuenta con el asesoramiento de Europa para que la vuelta a la normalidad tenga un horizonte temporal definido", ha sostenido Vivas en el 'Forbes Economic Summit 2026'.

El presidente ceutí ha realizado una extensa intervención cronológica sobre la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, con los avisos previos que, según ha dicho, realizó al Gobierno central y con la gestión posterior a esta "invasión".

En este contexto, Vivas ha insistido en que estos inmigrantes llegaron a Ceuta con el "consentimiento" de Marruecos, a la vez que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tener un comportamiento "verdaderamente nefasto" en la gestión de la crisis.

"ESTABILIDAD NO ES NORMALIDAD"

Sobre las conversaciones que mantiene con el 'mando único' del Gobierno, Vivas ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que sugiera que el horizonte temporal sea que los ciudadanos ceutíes "aguanten porque para eso viven donde viven".

"Cada vez que hablamos con el mando único le decimos qué plan tienen para la vuelta a la normalidad, al margen de llenar todo Ceuta de campamentos, todavía esa respuesta no ha sido atendida de manera concreta y precisa", ha añadido.

Según ha insistido, cree que el Gobierno espera que a final de año vuelva la estabilidad a Ceuta, aunque ha precisado "que estabilidad no es normalidad": "Nosotros estamos planteando que la primera y única cuestión es volver a la normalidad".

"FRIVOLIDAD" DE SÁNCHEZ

El presidente ceutí también se ha pronunciado sobre las palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el pasillo del Congreso cuando le preguntaron por la situación de los menores en la ciudad autónoma y el presidente del Gobierno dijo "eso a Vivas".

"Igual se estaba refiriendo a otro Vivas", ha ironizado el presidente ceutí, que ha denunciado la "frivolidad inaudita" del jefe del Ejecutivo con estas palabras.

Y es que ha recordado que Ceuta no tiene "competencias en fronteras, en inmigración, en Interior, en Exteriores, en Educación y en Sanidad".