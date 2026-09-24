Vivas no ve al delegado del Gobierno responsable de la 'avalancha' en Ceuta: "Me consta que lo transmitió a superiores"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a 11 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este martes desde Bruselas que la Unión Europea reconozca un estatus especial para Ceuta y Melilla que tenga en - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha descargado de responsabilidades al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en las advertencias por la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes a la ciudad autónoma y ha subrayado que le "consta" que transmitió avisos a "instancias superiores".

Vivas ha evitado responder si Triano debe dimitir por la gestión de la crisis migratoria. "No me gusta resolver estas cuestiones en competición de dimisiones pero, sin apartarme de la objetividad, yo creo que esto no es responsabilidad del delegado del Gobierno", ha defendido el presidente ceutí en una entrevista en 'Onda Cero', que ha recogido Europa Press.

Según Vivas, el delegado del Gobierno en la ciudad "transmitió a instancias superiores", entiende que al Ministerio del Interior y Moncloa, toda la información que estaba recibiendo ante la llegada masiva de migrantes prevista para los días 30 y 31 de julio.

En este sentido, Vivas ha exigido "responsabilidades políticas" porque "no se ha cumplido con el mandamiento constitucional de proteger la integridad territorial de España" ante una ciudad como Ceuta.

Dicho esto, el presidente autonómico ha afirmado que la gestión de en Ceuta por parte del Gobierno central le "inhabilita" ante crisis de esa envergadura, a la vez que ha censurado el comportamiento de Moncloa en los días previos al cruce masivo.