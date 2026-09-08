Vivas reclama a la UE un estatus especial para Ceuta y Melilla por su condición de frontera europea en África

1115149.1.260.149.20260908130059 El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, a 8 de septiembre de 2026, en Bruselas (Bélgica). - Nicolas Maeterlinck/Belga/Europa Press - Europa Pr

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este martes desde Bruselas que la Unión Europea reconozca un estatus especial para Ceuta y Melilla que tenga en cuenta su condición de únicas fronteras terrestres de Europa en África, para garantizar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de ambas ciudades autónomas antes el "hostigamiento" y "acoso y derribo" de Marruecos.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, Vivas ha defendido que este "tratamiento específico" debe tener en cuenta los "condicionantes, dificultades, limitaciones y amenazas" que afrontan Ceuta y Melilla por su situación geográfica, al tiempo que ponga de manifiesto que las fronteras "se deben de respetar".

"Necesitamos un tratamiento especial que sea una palanca para garantizar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de Ceuta y de Melilla", ha resumido Vivas, que también ha pedido la adaptación del Pacto europeo de Migración y Asilo a la singularidad de ambas ciudades por ser las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África.

Vivas ha pedido además una presencia "permanente" de la Unión Europea en Ceuta, tanto a través de Frontex en la frontera como de la Agencia Europea de Asilo en materia migratoria, y apoyo financiero comunitario para acometer las infraestructuras necesarias para reforzar el control fronterizo.

El presidente ceutí, que se reúne esta tarde con el comisario de Migración e Interior, Magnus Brunner, y la comisaria de Mediterráneo, Dubravka Suica, ha defendido también que estas inversiones deben permitir que el control de la frontera esté "en manos de España y de Europa, no en manos de un país tercero", al tiempo que ha reclamado financiación europea para hacer frente a la emergencia humanitaria derivada de la crisis, especialmente para la acogida de menores extranjeros no acompañados.

PEDIR RESPETO A MARRUECOS

En este contexto, el presidente ceutí ha defendido que Europa mantenga unas relaciones "fructíferas y de colaboración" con Marruecos, pero ha advertido de que esa cooperación debe estar condicionada al respeto de las fronteras y la integridad territorial europea.

"Marruecos, por dos veces, ha utilizado el control fronterizo y ha utilizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, de España y de Europa", ha denunciado Vivas, quien ha considerado que esta situación "no se puede consentir" y exige una respuesta "contundente" de las instituciones europeas.

Así, ha reclamado a la UE que deje claro a Rabat que cualquier política de cooperación "fructífera y beneficiosa" debe partir del "respeto", empezando por las fronteras y la integridad territorial.

Preguntado por las razones que Eso sí llevaron en su opinión a Marruecos a actuar así, ha preferido no especular, pero ha recordado que Rabat mantiene históricamente una actitud de "hostigamiento" hacia las ciudades autónomas que él mismo recuerda desde su infancia.

"Siempre he visto que Marruecos ha tenido una actitud hostil hacia nuestras dos ciudades. Ha pretendido siempre la asfixia económica, ha pretendido siempre el acoso y derribo", ha afirmado, antes de acusar al país vecino de haber conseguido "poner en evidencia que la frontera está en sus manos" y, con ello, también la integridad territorial de Ceuta, España y Europa.

CEUTA ES UNA "OLLA A PRESIÓN"

Vivas ha enmarcado estas reivindicaciones en la crisis abierta tras la entrada de 80.000 migrantes los días 30 y 31 de julio, que, según ha advertido, ha dejado a Ceuta en una situación "insostenible" y "al borde del colapso" desde el punto de vista de la seguridad, los servicios públicos, la actividad económica, el empleo y la convivencia.

"Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", ha alertado Vivas, quien ha reclamado el apoyo de las instituciones europeas para que la ciudad pueda "volver cuanto antes a la normalidad" después de que el Gobierno de España no haya "estado a la altura de lo que se le exige".

En este sentido, ha reclamado a Bruselas que se implique para lograr el retorno a Marruecos de las personas que entraron de manera irregular y que todavía permanecen en la ciudad, así como que inste al Gobierno de España a poner en marcha "un plan definido de retornos" y establecer "una fecha concreta" para llevarlos a cabo.

DOS MISIONES TÉCNICAS A CEUTA Y MADRID

A pocas horas de las reuniones de Vivas con el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, y la comisaria para el Mediterráneo, Suica, un portavoz comunitario ha apuntado que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen "continúa plenamente comprometido a todos los niveles para garantizar la seguridad de las fronteras de la Unión",

También ha recordado que esta semana irán dos misiones técnicas a Ceuta y Madrid para conocer de primera mano las necesidades y agilizar la respuesta de Bruselas a las peticiones de más medios de Frontex y fondos de emergencia remitidas por el Gobierno.

"La Comisión está en contacto con las autoridades españolas a todos los niveles", ha destacado el portavoz de Brunner, Markus Lammert, para después recordar que el comisario ha hablado en los últimos días con los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y que esta misma tarde recibirá por separado al propio Vivas y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a petición de estos.