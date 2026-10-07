Vivas ve la crisis de Ceuta como una razón de peso para que Sánchez deje La Moncloa y apuesta por Feijóo como presidente

1123738.1.260.149.20261007150735 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una comparecencia, en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril, a 7 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha situado este miércoles la situación migratoria de la ciudad autónoma entre las "razones" de "mayor peso" para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno y ha presentado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "el contrapunto" al jefe del Ejecutivo.

"Existen numerosísimas razones para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno. Pero creo también que entre estas razones, para mí, una de las de mayor peso es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Ceuta", ha afirmado Vivas durante el primer acto de precampaña del PP en el Centro Cultural 'Estación del Ferrocarril' de la ciudad autónoma de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, celebradas tras el adelanto electoral anunciado este lunes por Sánchez.

A juicio del presidente ceutí, esta actuación "lo inhabilita para ser presidente del Gobierno", mientras que ha presentado a Feijóo como la alternativa.

En este sentido, Vivas ha defendido que los españoles "merecen un presidente que proteja la integridad territorial", que "defienda la dignidad nacional" y que garantice "la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan". Una actitud que, en su opinión, no ha tenido el presidente. "No ha cumplido con sus obligaciones tras el asalto a la frontera ceutí el 30 y 31 de julio", ha zanjado.

Por otro lado, Vivas ha recordado las movilizaciones celebradas el pasado 2 de septiembre en distintos puntos de España en apoyo a Ceuta y ha agradecido a Feijóo su papel en la convocatoria de estas protestas.

Y al contrario, el presidente ceutí ha lamentado que el PSOE instara a sus militantes a no participar en dichas movilizaciones, votando en contra de iniciativas de apoyo la ciudad autónoma planteadas en otras instituciones.

Durante su intervención, también ha destacado las gestiones de Feijóo ante las instituciones europeas y ha mencionado una resolución del Parlamento Europeo en defensa de la españolidad y europeidad de Ceuta y Melilla.

Vivas ha concluido insistiendo en que los españoles "merecen" un presidente que proteja la integridad territorial y ha situado a Feijóo como quien, a su juicio, debe asumir esa responsabilidad.