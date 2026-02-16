La vivienda marca nuevo récord en el CIS como primer problema de España, seguida de la inmigración, que repunta

Un grupo de personas durante una manifestación frente al Congreso por el fin de la moratoria antidesahucios. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vivienda continúa como el primer problema de España marcando un nuevo récord en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero, que también refleja un incremento de la inquietud por la inmigración al albur de la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

En concreto, la vivienda continúa como principal preocupación ciudadana, con un 42,8% de menciones, subiendo dos décimas respecto a enero, y también figura como primer problema personal, con un 27,6% de alusiones.

Por su parte, en la lista general, la inmigración se anota un 20,3%, 4,4 puntos más que el mes anterior y pasa de la cuarta a la segunda plaza. El tercer puesto es para la crisis económica, con un 18,1% de respuestas, y le siguen el Gobierno y los partidos (17,8%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,9%).

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)