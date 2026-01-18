Von der Leyen expresa su pésame por las víctimas tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo. - EPP Group - Archivo

BRUSELAS 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado su pésame por las víctimas tras conocer las "terribles noticias" del accidente de dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba) y que ha provocado al menos 10 fallecidos.

"Recibo las terribles noticias desde Córdoba", ha escrito la conservadora alemana en un mensaje escrito en español y publicado en las redes sociales.

"Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español", ha añadido la jefa del Ejecutivo comunitario en su declaración.

"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos", ha deseado Von der Leyen, al concluir su mensaje de solidaridad tras el accidente.