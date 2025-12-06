Vox achaca las dificultades para pactar presupuestos con los de Feijóo a que hay "17 PP diferentes"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha atribuido este sábado las dificultades que está teniendo su partido con el PP para pactar los Presupuestos a que en el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo hay "17 PP diferentes".

En declaraciones en la Cámara Baja, Millán ha respondido así al ser preguntada por las dificultades surgidas últimamente tanto en Extremadura como en Aragón para sacar adelante las cuentas públicas, una situación de la que ha responsabilizado a sus dos presidentes, María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón).

Y es que "la responsabilidad de sacar adelante el Gobierno y unos Presupuestos es de los presidentes de esas comunidades, en este caso del señor Azcón y de la señora Guardiola", y ambos están demostrando, a su juicio, que "no son capaces", lo que en el caso de Extremadura le ha llevado a convocar unas elecciones. "Pero ésa es una responsabilidad única y exclusiva de los dirigentes del PP en esas regiones", ha insistido.

¿POR QUÉ EN ARAGÓN NO Y EN MURCIA O VALENCIA SÍ?

Sobre las posibilidades de alcanzar acuerdos en ambas comunidades, Millán ha reiterado que "dependerá del PP": en el caso de Aragón, que Azcón haga valer el programa de Vox, y en Extremadura, "no es entendible" que el PP de Guardiola no haya aceptado lo que sí han hecho los PP de Murcia, Valencia o Baleares.

"Éste es el problema que tenemos, que hay 17 PP diferentes y un PP nacional que no tiene un proyecto común para España, que es lo que hace falta en estos momentos", se ha quejado Millán, incidiendo en que Vox sí defiende su proyecto para España, que se basa en rechazar "todas las políticas y cualquier acuerdo con el PSOE", con el fin de terminar "con el continuismo del socialismo" que ha llevado a cabo el PP en "la mayoría de las regiones donde ha estado gobernando".

Millán ha acudido al Congreso de los Diputados pero no para participar de los actos conmemorativos de la Constitución de 1978, sino para explicar precisamente las razones de la ausencia de partido de los mismos.

Así, ha argumentado que Vox no va a estar presente este sábado en el Día de la Constitución que organiza el Gobierno porque "nada de lo que sucede en España es normal" y no va a formar parte de la imagen internacional de estabilidad que, en su opinión, se pretende dar con esta ceremonia porque "no se corresponde con la realidad".

SE HAN EXCUSADO CON EL JEMAD

"No vamos a participar de ninguna celebración de un Gobierno cercado por la corrupción política y económica, y que ahora también tiene en su haber denuncias de acoso social desatendidas por el Gobierno", ha dicho Millán, quien ha recalcado que sólo han excusado su ausencia al Jefe Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) durante el tradicional izado de la bandera.

Pero ha insistido en que Vox no puede compartir espacio con un Gobierno que "pisotea" la unidad nacional, los símbolos de España y que está en mitad de una negociación con los separatistas" para perpetuarse en el poder.

Por último, y preguntada sobre si Vox se siente cómodo habiendo compartido diversos puntos con el PP, PSOE y Junts en la ponencia sobre la multirreincidencia, Millán ha recordado que éste es un asunto que está en su programa electoral desde 2014. "Esa pregunta se la tendrán que hacer a otros que ahora reculan cuando antes negaban cualquier incremento de la inseguridad y la violencia", ha zanjado.