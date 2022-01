Vox aconseja a Casado "no exagerar" las críticas al Gobierno en el extranjero para no perjudicar a España

Espinosa de los Monteros recalca que, si los fondos europeos se "malgastan", el PP también será responsable

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha recomendado al presidente del PP, Pablo Casado, que tenga "cuidado" de "no exagerar" las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez en el extranjero porque eso puede acabar deteriorando "la imagen del conjunto de España".

El dirigente de Vox lanza esa advertencia al líder de los 'populares' en medio de la ofensiva que el PP ha desplegado tanto en España como en las instituciones comunitarias por la gestión que está haciendo el Ejecutivo de los fondos europeos para la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

En declaraciones a Europa Press, Espinosa de los Monteros avisa de los efectos adversos que puede tener la estrategia de Casado de cuestionar constantemente al Gobierno en el exterior.

"Nosotros somos, sin duda, el partido más crítico con este Gobierno, no nos ponemos de acuerdo con ellos en nada; el PP a veces le critica y otras acuerda, la auténtica oposición somos nosotros", recalca el portavoz de Vox como premisa inicial.

FUERA NO SE CONOCEN LOS MATICES Y HAY QUE MEDIR

Pero justo después explica que "cuando uno sale de España tiene que tener en cuenta otros factores adicionales" porque normalmente en otros países no se "conocen todos los matices" sobre la política nacional. "Hay que tener un poquito más de cuidado cuando se sale de España a la hora de criticar a tu Gobierno, aunque sea el Gobierno del partido que menos que gusta", sostiene.

Espinosa de los Monteros mantiene que los dirigentes de Vox cuando van al extranjero no escatiman en explicaciones y avisan de que el "Gobierno socialcomunista" de PSOE y Unidas Podemos es "un irresponsable" y una "amenaza no sólo para España, sino también para Europa, la Iberosfera y Occidente".

"Pero somos muy cuidadosos de no llegar hasta los límites que tenemos perfectamente medido que se puede llegar en España porque tampoco siempre es bueno perjudicar la imagen de España en el exterior", argumenta.

ELOGIA A FELIPE GONZÁLEZ Y NO VE "PRESIDENCIABLE" A CASADO

Espinosa de los Monteros se remonta a los tiempos del expresidente socialista Felipe González para defender su costumbre de no responder sobre asuntos domésticos en las rueda de prensa con mandatarios extranjeros que ofrecía en sus viajes al exterior.

"Yo creo que eso es una buena política, España tiene que ser defendida en el exterior, no podemos negar ni disfrazar el hecho de que tenemos un Gobierno muy peligroso para España, Europa y todo el mundo, pero tenemos que tener cuidado de no exagerar la crítica porque fuera se pierden los matices y lo que se deteriora es la imagen del conjunto de España", advierte.

Preguntado si eso deteriora también la imagen presidenciable del líder del PP, el portavoz de Vox responde que no ve "todavía" en Casado "mucha imagen presidenciable". "Quizá le queden unos años", agrega, antes de recordar, no obstante, que no es el primer político español que carga contra el Gobierno nacional en sus visitas al exterior porque Pedro Sánchez también lo hacía.

ES UNA "LUCHA DE PODER"

Respecto a la ofensiva concreta sobre la gestión de los fondos europeos que ha emprendido el PP, Espinosa de los Monteros confiesa que no la entiende "muy bien" porque, según señala, el Partido Popular Europeo fue el que pactó con los socialistas en Bruselas cuál debía ser el destino de esos 140.000 millones que va recibir España. "Otra cosa es cómo se reparten", admite.

El portavoz de Vox, cuyo grupo permitió hace un año con su abstención que se convalidara el decreto del Gobierno para el reparto de esas partidas, considera que tras haber pactado a nivel comunitario a qué se podían destinar esos fondos lo que hay ahora entre socialistas y 'populares' es una "lucha" por ver "quién los gestiona", si el Gobierno central, las comunidades o con una fórmula "híbrida".

"Es una lucha de poder y a nosotros eso no nos interesa. A nosotros nos interesa que los fondos lleguen cuanto antes y que se inviertan en lugar de que se gasten", indica, apostando por que se destinen a "cosas que perduren en el tiempo" como infraestructuras o reformas estructurales "que permitan que España salga adelante".

"La oportunidad es enorme y la oportunidad de malgastarlo también, pero de eso se hacen responsables los que han decidido a qué se destina ese dinero que son PP y PSOE", concluye Espinosa de los Monteros.



633486.1.260.149.20220121122427