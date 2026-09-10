Vox acusa al Gobierno de "dejar al pie de los caballos" al CNI y a la Guardia Civil: "Siempre echa la culpa a otros"

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, atiende a los medios durante una concentración. - Jonas Roosend - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador jurídico de Vox y líder de la delegación del partido en Bruselas, Jorge Buxadé, ha acusado este jueves al Gobierno de "dejar al pie de los caballos" al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Guardia Civil y a la Policía Nacional tras la desclasificación de documentos relativos a la crisis de Ceuta, y ha incidido en que "siempre echa la culpa a otros".

Los informes sobre la entrada masiva a Ceuta previos al 30 de julio y posteriores hechos públicos el miércoles muestran que el CNI alertó a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil vía WhatsApp de que había un "llamamiento" en redes sociales para un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma.

Moncloa insiste en que no fue una alerta formal y señaló a los servicios de inteligencia que era su "responsabilidad y competencia" elevarlo. Después, el CNI admitió que no "anticipó la magnitud" de lo ocurrido porque fue "un fenómeno inusual".

"Dejan al pie de los caballos al CNI, a la Guardia Civil y a la Policía, el Gobierno siempre se escuda en otros, siempre le echa la culpa a otros", ha indicado Buxadé en una entrevista concedida a 'Espejo Público' en 'Antena 3'.

El líder de la delegación de Vox en Bruselas considera que este extremo "es muy grave en este caso" porque "le echa la culpa a quienes tienen la responsabilidad de evitar que vuelva a suceder algo así".