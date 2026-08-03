Vox acusa a Marruecos de planear una "operación híbrida" en Ceuta utilizando a "su población como arma geopolítica"

Dice que los españoles están "abandonados" por el Gobierno y Europa tras el apoyo de Von der Leyen al Ejecutivo

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España).
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: lunes, 3 agosto 2026 21:04
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MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha negado que la llegada de 50.000 migrantes a Ceuta el pasado jueves fuese una "crisis migratoria" sino una "operación híbrida" del "régimen marroquí" para "utilizar a su población como arma geopolítica".

También ha criticado en una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, que el Gobierno central se haya puesto "de rodillas" y convocara al embajador italiano y no al marroquí, y que tampoco haya pedido al país vecino que investigue lo que ha sucedido.

ABANDONO DE EUROPA Y DE ESPAÑA A LOS ESPAÑOLES EN CEUTA

La portavoz de Vox ha afirmado que los españoles están "abandonados" por "instancias nacionales y supranacionales" tras el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al Gobierno de España y Marruecos por la gestión de la crisis migratorio en Ceuta.

Asimismo, ha asegurado que "llama la atención" el respaldo de Bruselas al Ejecutivo español y que "no es de recibo" que España, Marruecos y Von der Leyen tengan el mismo discurso ante la crisis migratoria.

"No vamos a recuperar la seguridad de nuestras ciudades españolas hasta que no echemos de la Moncloa a un gobierno que ha puesto a España de rodillas frente a Marruecos", ha añadido, y ha llamado a "proteger la identidad" de España, "recuperar su lugar en el mundo", "volver a hacerse respetar" y "respetar la propia nación".

APOYO AL GOBIERNO DE ITALIA

La dirigente de Vox ha insistido en su respaldo a la decisión de Italia de cerrar el espacio aéreo con España y proponer expulsarla del espacio Schengen. "Es lógico que frente a una invasión que haya tenido lugar en la puerta de entrada a Europa por el sur (...) cualquier gobierno que se precie proteja a sus nacionales y proteja sus fronteras".

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