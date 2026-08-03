Vox acusa a Marruecos de planear una "operación híbrida" en Ceuta utilizando a "su población como arma geopolítica"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha negado que la llegada de 50.000 migrantes a Ceuta el pasado jueves fuese una "crisis migratoria" sino una "operación híbrida" del "régimen marroquí" para "utilizar a su población como arma geopolítica".

También ha criticado en una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, que el Gobierno central se haya puesto "de rodillas" y convocara al embajador italiano y no al marroquí, y que tampoco haya pedido al país vecino que investigue lo que ha sucedido.

ABANDONO DE EUROPA Y DE ESPAÑA A LOS ESPAÑOLES EN CEUTA

La portavoz de Vox ha afirmado que los españoles están "abandonados" por "instancias nacionales y supranacionales" tras el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al Gobierno de España y Marruecos por la gestión de la crisis migratorio en Ceuta.

Asimismo, ha asegurado que "llama la atención" el respaldo de Bruselas al Ejecutivo español y que "no es de recibo" que España, Marruecos y Von der Leyen tengan el mismo discurso ante la crisis migratoria.

"No vamos a recuperar la seguridad de nuestras ciudades españolas hasta que no echemos de la Moncloa a un gobierno que ha puesto a España de rodillas frente a Marruecos", ha añadido, y ha llamado a "proteger la identidad" de España, "recuperar su lugar en el mundo", "volver a hacerse respetar" y "respetar la propia nación".

APOYO AL GOBIERNO DE ITALIA

La dirigente de Vox ha insistido en su respaldo a la decisión de Italia de cerrar el espacio aéreo con España y proponer expulsarla del espacio Schengen. "Es lógico que frente a una invasión que haya tenido lugar en la puerta de entrada a Europa por el sur (...) cualquier gobierno que se precie proteja a sus nacionales y proteja sus fronteras".