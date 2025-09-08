Vox acusa al PP de querer "disfrazarse" de ellos y de intentar "blanquear" a los "golpistas" de Junts

Archivo - El presidente de Vox en Madrid, José Antonio Fuster, durante una rueda de prensa, en la sede VOX, a 14 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha cargado este lunes contra el Partido Popular, al que acusa, por un lado, de "tratar de disfrazarse de Vox" en algunos de sus discursos; y, por otro, de intentar "blanquear" a Junts, "un partido que organizó dos referendos ilegales, un golpe de Estado, y cuyo líder es un prófugo de la justicia española".

En una rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Fuster se ha referido así a las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien en una entrevista en 'El Periódico' aseguró que su partido había alcanzado "muchos acuerdos" con Junts y que existe entendimiento con esta formación separatista.

"El PP, una vez más, trata de blanquear a los enemigos de España, ¿para qué? Junts no sólo quiere romper España, sino que además es un desastre para los catalanes --ha dicho--. No se puede blanquear a un partido golpista e inmoral. El PP no se entera, no tiene ideas, igual que la izquierda corrupta, que tampoco las tiene, solo la de corromperse", ha indicado el dirigente de Vox.

"HARTAZGO DEL BIPARTIDISMO"

En relación con algunas encuestas electorales, que revelan un aumento de sus votos a costa del PP, el portavoz de Vox ha admitido que recogen un trasvase de apoyos desde la derecha, pero ha recalcado que ese no es el objetivo central de su partido y que también captan votos de al izquierda.

A su juicio, las encuestas muestran un "hartazgo del bipartidismo" y está convencido de que tras "40 años de estafas y engaños" hay un sector amplio de la sociedad dispuesto a apoyar a Vox por ser "un partido que tiene principios".