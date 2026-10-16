Vox acusa a Sánchez: intenta revertir la paralización de la 'ley de nietos' con una asociación "manejada" por el PSOE

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y diputado en el Congreso, José María Figaredo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que tras la decisión del Supremo de paralizar la llamada 'ley de nietos' --que prevé dar la nacionalidad a los descendientes de los exiliados españoles de la Guerra Civil-- estén "poniendo a asociaciones manejadas por el PSOE para tratar de revertirlo" y le ha reprochado "no jugar con las reglas".

"Piensen en la 'ley de nietos', han tratado de alterar el censo electoral de España. Y ha tenido que venir el Supremo a paralizarlo. Y una vez que el Supremo lo paraliza, todavía intentan darle la vuelta", ha resaltado durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo suspendió cautelarmente en septiembre el voto de los nacionalizados por esa vía --a petición de Vox y de la asociación Iustitia Europa-- y ratificó después su decisión tras el recurso del Gobierno.

Tras ello, el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) contrató al abogado Eduardo Ranz para presentar alegaciones ante el TS contra la suspensión de inscripciones en el censo electoral del 29N, según publican varios medios de comunicación. El citado abogado participó en la carrera para liderar el PSOE de Madrid, aunque se retiró en las primarias de 2021.

Aunque el diputado de Vox no ha especificado a qué asociaciones se refiere, sí ha acusado al jefe del Ejecutivo de intentar revertir la decisión del Tribunal Supremo mediante asociaciones "manejadas" por el PSOE, en referencia al recurso de CeDEU.

Ha alegado, a este respecto, que el jefe del Ejecutivo "no juega con las reglas" y ha recordado que "ya alteró las urnas de las elecciones" dentro de su propio partido. "Cualquier cosa podría ser con tal de seguir aferrado al poder y no responder por sus delitos", ha advertido.