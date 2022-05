Vox amenaza con rechazar la investidura de Moreno si no gobiernan juntos: Ni un voto gratis, ni la abstención

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha augurado este lunes que su partido va ganar las elecciones andaluzas, pero que si no logran ser los más votados estarán sí o sí en el Gobierno autonómico. En este contexto, ha amenazado incluso con votar en contra de la investidura del 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla si no cuenta con ellos para un ejecutivo de coalición: "El PP tendrá que decidir, no vamos a dar ni un voto gratis, ni siquiera una abstención".

Así lo ha indicado Buxadé en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la que ha dejado claro que si en Castilla y León exigieron "respeto" para su partido, ahora lo reclaman "mucho más" para sus votantes andaluces.

"Vamos y queremos decidir las políticas del Gobierno de la Junta, ya no nos conformamos con que haya un nuevo gobierno con caras y siglas nuevas", ha enfatizado el eurodiputado, subrayando que no harán como en 2018 cuando sí apoyaron la investidura de Moreno sin entrar en el Ejecutivo autonómico.

Así, Buxadé ha dado por hecho que "de una u otra manera", ya sea desde la propia Presidencia o con otro puestos dentro del Gobierno, Vox "decidirá las políticas que se harán en los próximos cuatros" en Andalucía.

UN 'NO' ROTUNDO

"Si el PP sigue insistiendo en esa idea de que va a desarrollar políticas distintas a las de Vox se va a encontrar con un no rotundo cada vez que lleve una iniciativa al Parlamento andaluz, incluida la de proponerse a sí mismos para la Presidencia", ha deslizado.

"El PP tendrá que decidir, no vamos a dar ni un voto gratis, nunca, ni siquiera una abstención", ha abundado el dirigente de Vox "para que quede claro y el resto de partidos se posicionen". "En el supuesto de que gane, el PP tendrá que aclararse: con el PSOE o con Vox", ha apostillado.

Preguntado si pedirían la abstención del PP en el caso de Vox lograse mayoría suficiente para gobernar, Buxadé ha asegurado que su candidata, Macarena Olona, tomará las decisiones destinadas a hacer el gobierno "mejor y más fuerte" para "desarrollar las políticas" de su formación.