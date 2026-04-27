Vox "apretará un poco más" al PP en Castilla y León por tener más fuerza que en Extremadura y Aragón

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. Archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha adelantado este lunes que su formación "puede apretar un poco más" al PP en las negociaciones para formar un gobierno de coalición en Castilla y León por tener más representación allí que en las otras dos comunidades en las que ya han pactado, Extremadura y Aragón.

"En Castilla y León tenemos más fuerza, y se incrementó en Aragón (respecto a Extremadura); en cada acuerdo se puede apretar un poco más", ha explicado Fúster en rueda de prensa en Bambú, donde no obstante ha matizado que las conversaciones para pactar allí se desarrollan "más despacio" de lo que a Vox le gustaría.

Vox tiene en las Cortes de Castilla y León los mismos asientos que en las de Aragón, 14, pero obtuvo un porcentaje de voto mayor: 18,9 frente a 17,9%. En Aragón, Vox ha logrado una vicepresidencia con consejería y otras dos consejerías más. Mientras, en Extremadura obtuvieron 11 parlamentarios que se tradujeron en una vicepresidencia con consejería y una más.

Los de Santiago Abascal y el PP ya gobernaron juntos en estas tres autonomías tras las elecciones de 2023, pero Vox rompió los acuerdos un año después por las discrepancias con los 'populares' en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.