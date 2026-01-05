Vox arremete contra Sánchez por recibir a Junqueras en Moncloa: "Entre mafias va este juego macabro"

El líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado la reunión que mantendrán el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, este jueves en La Moncloa, señalando que la "normalización" de las relaciones con Cataluña es "falsa e insultante". "Entre mafias va este juego macabro", ha dicho el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

Sánchez y Junqueras se reunirán para "desbloquear" el nuevo modelo de financiación para Cataluña. Según el dirigente catalán, el acuerdo está "cerca". El encuentro también servirá para recordar que "hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo".

Para Garriga, la "falsa e insultante normalización" de las relaciones con Cataluña sirve para "incorporar a la dirección del Estado a delincuentes que quieren acabar con la unidad nacional". "Entre mafias va este juego macabro", ha subrayado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.