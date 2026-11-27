El líder de Vox, Santiago Abascal, en una declaración a medios en Tarancón. - GUILLERMO SÁNCHEZ / VOX

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox recela de la movilización del electorado del bloque de la izquierda ante las elecciones generales de este domingo y no da por hecha la suma de su formación y el PP para poder gobernar. "La suma no está hecha", insisten fuentes de la formación presidida por Santiago Abascal.

La mayor parte de los sondeos pronostican que el bloque de las derechas sobrepasará la mayoría absoluta, 175 escaños, tras los comicios, pero en Vox se mantienen alerta ante lo que pueda ocurrir el domingo.

Inciden en que no están "relajados" y alegan la movilización del electorado de izquierdas registrado en la recta final de la campaña. "La movilización de la izquierda se ha producido", señalan. También, recuerdan que las encuestas de 2023 se equivocaron en unos tres puntos porcentuales respecto al resultado el día de los comicios.

No obstante, tienen "esperanza" en el resultado y señalan que su electorado también está convencido de ir a votar. Además, trasladan que no se aprecia una reducción significativa en su intención de voto y que la bajada que muestran los sondeos obedece precisamente a esa movilización de la izquierda y al aumento de la participación, que "cambia" los porcentajes, según explican.

En cualquier caso, las fuentes creen "importante seguir movilizando" hasta el domingo.