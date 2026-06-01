Vox avisa de que Sánchez puede negarse a reconocer los resultados en unas próximas generales, como Petro en Colombia

Archivo - Ignacio Garriga durante la rueda de prensa ofrecida en la sede de Vox. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha advertido este lunes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede negarse a reconocer los resultados de unas próximas elecciones generales, como ha ocurrido este fin de semana en los comicios celebrados en Colombia.

Y es que el presidente colombiano, Gustavo Petro, no acepta los resultados del preconteo electoral que sitúa al candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, como ganador de la primera vuelta de los comicios presidenciales, frente al izquierdista Iván Cepeda.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política del partido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha felicitado a su "amigo y aliado Abelardo" por haber "plantado cara" a la "mafia" de Petro.

SÁNCHEZ ES CAPAZ HASTA DE ALTERAR EL RESULTADO

Y, a renglón seguido, ha alertado contra la posibilidad de que en España acabe ocurriendo lo mismo. Esto es que el mandatario de la izquierda no sea capaz de reconocer el resultado de las urnas.

Garriga sostiene que el Sánchez hará "todo lo que esté en su mano" para "blindarse" en el poder, incluido el hecho de "alterar" elecciones. "No se confíen ni de las encuestas ni del tono afable y simpaticón de Sánchez porque si de él depende, es capaz de alterar incluso el resultado electoral para mantenerse" en el Palacio de la Moncloa, ha insistido.