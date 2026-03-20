Vox celebra que la Fiscalía Europea investigue el accidente de Adamuz: "Es un ejemplo de una corrupción mata"

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones extremeñas en una rueda de prensa, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha saludado este viernes que la Fiscalía Europea haya abierto una investigación por un posible fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento de la vía férrea próxima al accidente de Adamuz (Córdoba), y ha recalcado que la tragedia "no es un simple caso de mala gestión" sino un "ejemplo de una corrupción que mata".

"Cuando el dinero destinado a infraestructuras se gestiona sin control, sin transparencia y bajo sospecha, las consecuencias no son solo económicas, son humanas", ha recalcado Vox, que ha insistido en acusar al Gobierno de intentar "tapar un escándalo desde el primer momento", tras el accidente, que dejó 46 fallecidos y cien heridos el 18 de enero.

En esta línea, los de Santiago Abascal han recordado que ya advirtieron de "irregularidades". "Bruselas lo reconoció. Y ahora la Fiscalía Europea investiga" ha continuado Vox.

Vox denunció la gestión de fondos europeos en España ante el Parlamento Europeo y reivindica que, gracias a su gestión, la Comisión Europea reconoció el riesgo de "controles inadecuados" en la gestión de estos fondos y "admitió que podrían suspenderse o recuperarse si se confirman irregularidades".