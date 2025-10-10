Vox celebra el Nobel de la Paz de María Corina Machado: "Eres ejemplo de lucha y esperanza por la libertad"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Vox ha celebrado este viernes la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, a la que los de Santiago Abascal han reconocido como "ejemplo de lucha y esperanza por la libertad".

Así lo ha hecho a través de 'X', donde ha remarcado la oposición de Machado al "régimen criminal" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que vinculan con el PSOE, con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de con las "narcodictaduras de Iberoamérica". "Venezuela será libre y tú serás presidenta", han concluido.

Abascal ha usado la misma red social para trasladar su "más sincera enhorabuena" a su "amiga y aliada", a la que ha alabado como "una mujer que, en Venezuela y en todo el mundo, encarna el coraje absoluto, la fuerza de la razón y la esperanza de millones de personas que creen en la libertad". "¡Abajo la tiranía y sus aliados!", ha rematado.

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha afirmado que la concesión del galardón a la opositora venezolana es "lo correcto", mientras que el eurodiputado Hermann Tertsch también le ha trasladado su "enhorabuena". "Una noticia que emociona", ha valorado en X.

Machado mantiene buenas relaciones con Vox. La opositora venezolana mandó un mensaje de ánimo al partido de Santiago Abascal a través de un vídeo en el último evento 'Europa Viva 25', celebrado en septiembre, donde aprovechó para volver a denunciar la situación del país caribeño.