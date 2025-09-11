Vox censura la actitud "partidista y parcial" de Armengol y le exige que trate igual a todos los diputados del Congreso

El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

La presidenta de la Cámara Baja reprendió a Abascal por su "mala educación" y retiró insultos contra Sánchez del Diario de Sesiones

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha condenado este jueves la "arbietrariedad" y la actitud "partidista y parcial" que, a su juicio, exhibe Francina Armengol y ha reclamado que trate de manera igualitaria a todos los diputados, después de la presidenta del Congreso reprendiera a Santiago Abascal por su "mala educación".

La reprimenda de la presidenta del Congreso tuvo lugar este miércoles, después de la pregunta que el líder de Vox hizo al presidente, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno. Abascal finalizó llamando al jefe del Ejecutivo "corrupto, traidor e indecente", y Armengol retiró los insultos del Diario de Sesiones.

Vox ha denunciado que Armengol riñera a Abascal "por emplear términos que sí permite a otros diputados" y ha traído a colación que Sánchez llamó "traidor" al dirigente de Vox en la sesión plenaria del 27 de noviembre de 2024. Además, ha registrado una iniciativa en la que le exige neutralidad y un trato igual a todos los parlamentarios.

En la proposición no de ley, recogida por Europa Press, Vox recuerda "algunos de los más sonados episodios de arbitrariedad institucional" protagonizados por Armengol, como que, recién elegida para el cargo, expresó su voluntad de permitir la utilización de las lenguas cooficiales sin haberse aprobado la reforma del Reglamento.

Asimismo, la acusan de "sistemáticamente restringir el derecho fundamental de participación política reconocida en el artículo 23 de la Constitución de los diputados de la oposición" y de "coartar el derecho de libertad de expresión parlamentaria con la retirada de expresiones del Diario de Sesiones".

Por otro lado, el partido dirigido por Santiago Abascal también recuerda sus críticas a la constitución de los grupos parlamentarios, porque ERC y Junts constituyeron los suyos con diputados 'prestados' por Sumar y PSOE, una "práctica irregular pero vieja conocida en el Congreso, con la complicidad de PP y PSOE". Así, también instan a la Mesa y a la Presidencia del Congreso a revisar la constitución de los grupos, "incurriendo en fraude de ley".