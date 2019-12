Vox confirma que votará a sus tres candidatos a la Mesa del Congreso y no cederá apoyos a Ciudadanos

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sigue en directo la constitución del Congreso y del Senado

Vox ha confirmado este martes que sus 52 diputados votarán a sus tres candidatos para ocupar puestos en la Mesa del Congreso y no cederán apoyos para que Ciudadanos obtenga representación, según han explicado a Europa Press fuentes del partido dirigido por Santiago Abascal.

Pocas horas antes del inicio de la sesión constitutiva de la XIV Legislatura, los dirigentes de Vox han insistido en que no "cederán" a las pretensiones del PP para repartir los puestos del órgano de control de la Cámara Baja.

Así, Vox votará a sus tres candidatos con independencia de lo que hagan las demás formaciones: Macarena Olona para la Presidencia, Ignacio Gil-Lázaro para la Vicepresidencia y José María Figaredo para una Secretaría.

En una serie de comentarios en su cuenta de Twitter, Abascal ha señalado directamente al PP ante la posibilidad de que Vox se pueda quedar sin representación en la Mesa. "Si el PP colabora con el cordón sanitario contra Vox, está en su derecho y tendrá que explicarlo a sus electores", ha avisado.

Hay gente que se sorprende de que a algunas personas no nos guste ser extorsionadas. Yo he sido educado para no aceptar nunca ni trágalas ni chantajes, y en mi vida he sufrido muchos. Tendrán que ir acostumbrándose.