Vox, en contra del feminismo "violento y enloquecido" que "cosifica" a la mujer

Buxadé evita condenar la vandalización del mural de Ciudad Lineal (Madrid)

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha manifestado este lunes su rechazo al feminismo "violento y enloquecido" que cree que "cosifica" a las mujeres y las utiliza "políticamente".

En rueda de prensa, Buxadé ha presentado el manifiesto que todos los cargos públicos de su partido defenderán este lunes en las instituciones para reconvertir el día 8 de marzo en el Día Nacional por las Víctimas del Coronavirus.

A su juicio, el 8M fue el Día de la Mujer solo hasta el pasado año, cuando el Gobierno decidió priorizar su "agenda ideológica" permitiendo las manifestaciones feministas a costa de la salud de los ciudadanos.

"UNA ÚNICA IDENTIDAD: SER ESPAÑOL"

En este sentido, ha arremetido contra el movimiento feminista, al que ha acusado de ser "violento" y olvidarse de las necesidades reales de las mujeres. "Nosotros defendemos la identidad de ser español sin distinciones de sexo, raza o religión", ha proclamado.

Y ha aprovechado para hacer una referencia personal y asegurar que su hija de 14 años sufre "desesperanza y confusión" como consecuencia de las proclamas feministas. Según ha denunciado, a las niñas de hoy en día se les dice "que tienen que estudiar determinadas cosas y otras no". "¿Por qué le dicen que tiene que estudiar ciencias y no magisterio o filosofía y letras?, ¿por qué no puede elegir ser madre de familia numerosa?", ha preguntado.

Buxadé cree que "la mayoría" de las mujeres no se sienten representadas por ese feminismo "radical y violento" y ha avisado de que Vox estará "siempre enfrente", tanto en las instituciones y en las calles.

"LO QUE IMPORTA"

En este punto, ha evitado condenar la vandalización del mural feminista de Ciudad Lineal, en Madrid. "Yo condeno abiertamente que el Gobierno durante mes y medio ocultara datos reales de la propagación del Covid de Wuhan en las calles y mantuviera las convocatorias del 8M, condeno que la extrema izquierda lleve once noches quemando las calles de Barcelona o que la primera manifestación feminista celebrada en Barcelona acabara con violencia", ha respondido.

"Eso es lo único realmente importante y lo que está preocupando mucho a los españoles", ha insistido Buxadé al ser preguntado por las pinturas negras que han tapado los rostros de las mujeres que han hecho historia y que ilustraban el mural madrileño.



