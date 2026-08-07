Vox critica el "lloriqueo permanente" de Vivas, a quien exige dimitir, y pide que los menores sean devueltos a Marruecos

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Vox ha cosechado 14 diputados en las elecciones celebradas este domingo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha criticado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, su "lloriqueo permanente" con los menores migrantes que llegan a la ciudad autónoma, a quien además le ha pedido su dimisión, y le ha afeado al mismo tiempo que no "defienda" que sean devueltos a Marruecos, sino repartidos a otras comunidades autónomas españolas.

En una intervención en 'Radio Libertad', recogida por Europa Press, Fúster ha reprochado al presidente de Ceuta que afirme que tiene "muchos menores" en su ciudad y "necesito que las comunidades los acojan".

"Pero no le he escuchado jamás lo que dice la legislación, sino también Naciones Unidas y el acuerdo bilateral con Marruecos, y que no cumplimos", ha aseverado el portavoz de Vox, que ha apelado a que cada menor que entre desde Marruecos sea devuelto "con su familia a su país" para preservar, según ha afirmado, "algo tan importante como es su identidad, su cultura, su religión y su lengua".

"Y eso no es lo que yo le escucho al presidente Vivas. Siempre da por hecho que menor que venga, menor que tiene que ser repartido", ha indicado, para lamentar después que el presidente ceutí no tenga una "oposición de fuerza y de exigencia" pero "siempre" defienda la "máxima colaboración del Gobierno". "¿Quieres hacer el favor de defender los intereses de Ceuta y, por ende, de los de toda España?", le ha planteado.

"ROMPER" PACTOS CON PSOE Y PARTIDO PRO MARROQUÍ EN CEUTA

Dicho esto, Fúster ha lamentado que Vivas, en su alegato de "ayúdenos a defender Ceuta", no "añada y pida perdón por todas las cosas" que ha hecho "para favorecer a los enemigos de España" en su ciudad autónoma.

"Y para conseguir el perdón tendrás que cumplir la penitencia, que es el último requisito. ¿Qué es cumplir la penitencia? Dimite, hombre, o, por lo menos, anuncia que rompes tu dependencia del PSOE y del partido pro-marroquí en Ceuta", ha reprochado al dirigente del PP.